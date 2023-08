Bezgotówkowe zakupy z Lidl Pay: Płacenie telefonem w sklepach Lidl

Lidl Pay to nowa usługa płatności w sklepach Lidl. Dzięki aplikacji Lidl Plus możesz teraz płacić telefonem i korzystać z dostępnych rabatów. Wygodne i szybkie rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo transakcji.

Lidl Pay – co to za usługa?

W dzisiejszych czasach płatności mobilne zyskują coraz większą popularność. Dzięki nim możemy wygodnie i bezpiecznie dokonywać transakcji za pomocą naszego smartfona. Jedną z takich metod płatniczych jest Lidl Pay, oferowana przez sieć supermarketów Lidl. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa usługa oferowana użytkownikom aplikacji Lidl Plus.

Wraz z rozwojem technologii i powszechnością posiadania smartfonów, płatności mobilne zyskały na znaczeniu. Dają one użytkownikom wiele korzyści i ułatwień w codziennych transakcjach. Po pierwsze, płatności mobilne eliminują konieczność posiadania gotówki lub noszenia ze sobą portfela z kartami płatniczymi. Wystarczy mieć przy sobie smartfon, aby dokonywać płatności w sklepach, restauracjach czy innych punktach usługowych.

Płatności mobilne są również wygodne, ponieważ działają szybko i sprawnie. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji na smartfonie, by sfinalizować transakcję. Nie trzeba przekazywać fizycznej karty płatniczej czy wpisywać na pin padzie kodu BLIK. I właśnie takie udogodnienia oferuje Lidl Pay, dostępny w aplikacji Lidl Plus.

Co to jest Lidl Pay?

Lidl Pay to jedna z usług oferowanych przez sieć supermarketów Lidl. Działa ona w ramach aplikacji mobilnej Lidl Plus, która jest dostępna dla użytkowników smartfonów z systemami iOS, Android oraz HarmonyOS. Dzięki Lidl Pay możesz dokonać płatności za zakupy za pomocą telefonu komórkowego.

W praktyce, korzystając z Lidl Pay, klient skanuje kod QR na specjalnym czytniku, który znajduje się przy kasie, a następnie autoryzuje transakcję za pomocą swojego smartfona. Dzięki Lidl Pay klienci mają możliwość wygodnego i bezpiecznego dokonywania płatności w sklepach Lidl, bez konieczności posiadania gotówki lub karty płatniczej.

Lidl Pay w sklepach Lidl

Lidl Pay jest integralną częścią aplikacji mobilnej Lidl Plus. Klienci sieci sklepów znają ją przede wszystkim dlatego, że pełni ona funkcję wirtualnej karty, będącej częścią programu lojalnościowego. Dzięki aplikacji mamy dostęp do wielu promocji. Lidl Pay został włączony do narzędzia, jako dodatkowa funkcja, umożliwiając klientom skorzystanie z płatności mobilnych w sklepach Lidl. Wystarczy jedna aplikacja, aby skorzystać zarówno z programu lojalnościowego, jak i płatności bezgotówkowych.

Źródło: Depositphotos

Aplikacja Lidl Plus na różnych smartfonach

Aplikacja Lidl Plus jest dostępna dla użytkowników smartfonów różnych marek.

App Store: Aplikacja Lidl Plus jest dostępna w App Store dla użytkowników urządzeń z systemem iOS, takich jak iPhone i iPad. Można ją znaleźć, wyszukując "Lidl Plus" w App Store. Google Play: Aplikacja Lidl Plus jest dostępna w Google Play dla użytkowników urządzeń z systemem Android. Można ją pobrać, wyszukując "Lidl Plus" w Google Play Store. Huawei App Gallery: Dla użytkowników urządzeń Huawei, aplikacja Lidl Plus jest dostępna w Huawei App Gallery. Wyszukaj "Lidl Plus" w sklepie aplikacji Huawei, aby ją pobrać.

Jak skorzystać z Lidl Pay

Aby móc płacić za pomocą Lidl Pay w sklepach Lidl, aplikacja musi zostać zintegrowana z naszą kartą płatniczą. Poniżej znajdziecie instrukcję "krok po kroku", jak to zrobić – od pobrania apki, aż do samej płatności.

Instalacja i konfiguracja aplikacji Lidl Plus

Przejdź do App Store, Google Play lub Huawei App Gallery na swoim smartfonie (w zależności od marki urządzenia, jakie posiadasz). Wyszukaj aplikację Lidl Plus i pobierz ją na urządzenie. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją.

Dodanie karty płatniczej i ustawienie kodu PIN

Po otwarciu aplikacji Lidl Plus zaloguj się na swoje konto lub utwórz nowe, jeśli jeszcze go nie masz. Po zalogowaniu przejdź do menu i wybierz zakładkę "Więcej". W zakładce "Więcej" znajdź opcję "Lidl Pay". Wybierz opcję "Dodaj kartę" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić dane swojej karty płatniczej. Ustal czterocyfrowy kod PIN, który będzie używany do autoryzacji płatności.

Aktywacja płatności w Lidl Pay