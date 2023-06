Aplikacja PKO pozwoli kupić film i audiobooka, a nawet umówić się do lekarza

Dodanie do aplikacji PKO usług niezwiązanych z bankowością ma podnieść ich wiarygodność w oczach klientów.

Jedna aplikacja by wszystkimi usługami rządz… to znaczy zarządzać! Taki cel przyświeca najwyraźniej PKO, które do swojej aplikacji mobilnej dodaje szereg usług niekoniecznie związanych z bankowością mobilną. Już niebawem klienci z poziomu aplikacji bankowej będą mogli przykładowo zorganizować sobie wieczór filmowy.

Bank PKO BP tworzy podstawy do wprowadzenia wysłanego marketplace

Aplikacje bankowe już od dawna nie służą tylko zarządzaniu kontem – powszechnym zjawiskiem stało się kupowanie biletów komunikacji miejskiej czy opłacanie biletów na przejazd autostradą. Polski bank idzie o krok dalej i wprowadza usługę zarządzania domową rozrywką. Jak podaje portal Bankier.pl, PKO planuje podjąć współpracę z dostawcami audiobooków i usług streamingowych. Oznacza to, że już niebawem klienci będą mogli wykupić dostęp do ulubionej książki lub filmu bez opuszczania aplikacji bankowej.

Inicjatywa obejmuje udostępnienie specjalnej platformy usług dodatkowych, zarządzanej przez spółkę PKO Finat. Projekt wystartował w marcu, kiedy to użytkownicy otrzymali możliwość korzystania z usług telemedycznych z poziomu aplikacji, a już niebawem pakiet poszerzy się o kolejne funkcjonalności. Oprócz wspomnianych audiobooków i streamingów wideo klienci będą mogli także obsługiwać nieruchomości. Bank poszukuje obecnie parterów, którzy będą zainteresowani sprzedawaniem swoich usług klientom PKO PB, korzystającym z aplikacji mobilnej IKO i serwisu internetowego iPKO

„W oczach niektórych klientów fakt, że dana usługa jest dostępna poprzez interfejsy banku, może także budować jej większą wiarygodność, dzięki czemu zostanie ona kupiona przez osoby, które w innym wypadku by jej nie nabyły, bo nie miałyby do niej wystarczającego zaufania” – Radosław Janusz, dyrektor Biura Rozwoju Usług Dodanych i E-commerce w PKO BP

Z perspektywy partnera dostęp do platformy ma być bezpłatny, ale będzie wymagać uiszczenia opłaty za integrację z API banku. Przedstawiciel PKO BP przekazał, że inicjatywa inspirowana jest działaniami telekomów, które już od dawna oferują klientom dodatkowe usługi, wykraczające poza zarządzenie kontem. Wszystkie nowości będą dostępne w obu aplikacjach klienckich, stanowiąc tym samym podwaliny pod marketplace banku, który w niedalekiej przyszłości przyczyni się do szybkiej rozbudowy oferty usług dodatkowych.

