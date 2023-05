Przegląd ofert Lidla na elektronikę i AGD (maj). Sprawdź koniecznie te produkty!

Sklepy internetowe sieci sklepów to bardzo dobre źródło naprawdę ciekawych ofert właściwie wszystkich kategorii produktów, nie tylko elektroniki i AGD. Jednak z wiadomych względów, zebraliśmy najciekawsze produkty z jedynie wymienionych kategorii, abyście mogli w prosty sposób przenieść się do sklepu Lidla i zamówić swój egzemplarz. Warto zrobić to szybko, bo niektóre oferty są ograniczone czasowo!

Lidl, poza sklepami stacjonarnymi, ma bardzo rozbudowany sklep internetowy. Znajdziecie tam produkty, których na próżno szukać w obiektach, do których wpadacie na zakupy co jakiś czas: stąd to bardzo ciekawa strona w sieci do poszukiwania elektroniki i AGD w naprawdę przystępnych cenach. Wiele z nich to marki własne Lidla, aczkolwiek biorąc pod uwagę moje osobiste doświadczenia z nimi - mogę je serdecznie polecić. Zdarza się tak, że "lidlowe" produkty dorównują jakością wiodącym na rynku markom, które znamy m. in. z elektromarketów.

Ładowarka do akumulatorków z wyświetlaczem TRONIC TAL 1000 A1

Jeżeli korzystacie z urządzeń, do których przeznaczone są akumulatorki Ni-MH i Ni-Cd - Lidl ma dla Was ładowarkę z wyświetlaczem, która pozwala na jednoczesne ładowanie nawet 8 akumulatorków. Stan ładowania każdego z nich jest dostępny do podejrzenia na wyświetlaczu LCD. Urządzenie wyposażono w automatyczny timer, który wyłącza ładowarkę po 17 godzinach, aby oszczędzać energię. Ładowarka zabezpieczona jest przed zamianą biegunów i dodatkowo - sama rozpoznaje podpięte akumulatorki. Wśród programów ładowania znajdują się: odświeżanie, ładowanie wstępne oraz podtrzymujące.

Cena na dzień 18.05.2023: 89,90 zł.

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi SILVERCREST Monsieur Cuisine Smart 1200W

Jeśli twitterowy Pan Od Thermomiksa Cię nie przekonał (albo po prostu nie przekonuje Cię sam Thermomix lub jego cena), zawsze możesz zaopatrzyć się w zgarniający naprawdę dobre recenzje robot kuchenny z wyświetlaczem od SILVERCREST - marki doskonale znanej fanom Lidla. 8-calowy wyświetlacz ułatwia zapoznawanie się z przepisem oraz wybranie odpowiedniej pozycji z ogromnej listy. Każde danie można przeliczyć na dowolną ilość osób, a wbudowana waga zdecydowanie ułatwia porcjowanie produktów. Robot łączy się - podobnie jak Thermomix - z siecią WLAN i daje użytkownikowi dostęp do platformy online, która pozwala na wymianę doświadczeń dotyczących konkretnych przepisów.

Cena na dzień 18.05.2023: 2499,00

Podwójna Ładowarka indukcyjna Qi TRONIC

Szczególnie, gdy pracuję w biurze - uwielbiam ładowanie bezprzewodowe. Jeżeli Wy tak samo - warto zaopatrzyć się w ładowarkę Qi od TRONIC o mocy 30W. Nadaje się do równoczesnego naładowania dwóch urządzeń i daje sobie radę nawet z cienkim etui założonym na smartfon. Całość charakteryzuje się stonowanym designem i raczej nie będzie gryźć się z innymi elementami nowoczesnego biurka.

Cena na dzień 18.05.2023: 179,00 zł

Indukcyjna płyta kuchenna SDI 3500 D4 + SDI 2800 D4 SILVERCREST

Z biura przenieśmy się do kuchni raz jeszcze: po pracy dobrze jest coś zjeść. Jeszcze lepiej jest, gdy sami to przyrządzicie, a na tej płycie indukcyjnej na pewno uda Wam się to zrobić. Płyta przeznaczona jest do naczyń indukcyjnych o średnicy dna od 10 do 22 cm. Płyta wyposażona jest w dotykowy panel sterowania oraz wyświetlaczami pokazującymi stan każdej z płyt. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przepięciem. Lewa płyta kuchenna oferuje 10 poziomów mocy 200-2000 W, a prawa - 7 poziomów mocy 200-1500 W.

Cena na dzień 18.05.2023: 439,00 zł

Minilodówka Comfee RCD76DK2 z komorą na lód

Pozostańmy jeszcze w kuchni, małym biurze lub... salonie. Minilodówka to całkiem dobry pomysł na to, aby zawsze przy sobie mieć zimne napoje lub niewielkie porcje jedzenia. Świetnie sprawdzi się także na przyjęciach, kiedy to zależy nam, by goście mieli cały czas dostęp do czegoś naprawdę zimnego do picia. Uszczelka drzwi jest wymienna, a ściana tylna w pełni zamknięta. Producent przewidział możliwość zamiennego montażu drzwi na prawą lub lewą stronę. Klasa energetyczna: E, pojemność użytkowa: około 43 litry.

Cena na dzień 18.05.2023: 539,00 zł

Ładowarka PD TRONIC 60 W

Opuszczamy kuchnię i raz jeszcze trafiamy do biura lub salonu. Korzystam z laptopa, który jest zgodny ze standardem PD, więc dla mnie posiadanie akcesoriów obsługujących go jest oczywiste. W tym przypadku mamy możliwość naładowania smartfona oraz laptopa jednocześnie. Port USB typu C oferuje maksymalną moc na poziomie 60W i według producenta pozwala naładować urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut. Obecność funkcji Smart Fast Charge zapewnia optymalny czas ładowania, a zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem zdecydowanie ucieszy osoby, którym zależy także na bezpieczeństwie ładowanych sprzętów.

Cena na dzień 18.05.2023: 139,00

W Lidlu co jakiś czas pojawiają się nowe sprzęty AGD oraz drobna elektronika - będziemy Was informować o kolejnych ciekawych znaleziskach w sklepie internetowym Lidla. Dobrze jest też śledzić gazetki, w których pojawiają się informacje o najnowszych, bardzo atrakcyjnych promocjach sieci sklepów.