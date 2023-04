Revolut udostępnia usługi Koinly

Revolut wprowadza w swojej aplikacji dostęp do zewnętrznej usługi raportowania podatkowego, dzięki której łatwiej będzie można obliczyć zyski i ewentualny podatek za handel kryptowalutami. Co więcej nie dotyczy to tylko platformy Revolut, ale również innych na których można handlować tokenami. Usługa realizowana przez Koinly dostępna będzie w obniżonej nawet o 60% cenie.

Współpraca Revolut i Koinly, firmy specjalizującej się w podatkach od kryptowalut, ma sprawić, że rozliczanie podatków wynikających z handlu kryptowalutami stanie się mniej stresujące, mniej czasochłonne i mniej obarczone ryzykiem błędu, niż w przypadku manualnych obliczeń. Klienci Revolut mogą obecnie kupować i sprzedawać tokeny w ramach oferty ponad 100 dostępnych kryptowalut. Ponadto, klienci mogą uczyć się świata kryptowalut i blockchain dzięki nowym kursom wiedzy Learn & Earn w aplikacji. Usługa raportowania podatkowego uzupełnia coraz szerszą ofertę kryptowalut, z której korzystać mogą miliony klientów Revolut na całym świecie.

Zaletą Koinly przy obliczaniu podstawy i kwoty należnego podatku z tytułu handlu kryptowalutami jest intuicyjny i przejrzysty proces. Narzędzie jest nie tylko łatwe w użyciu, umożliwia też tworzenie skonsolidowanego raportu, który integruje aktywa i transakcje kryptowalutowe realizowane na wielu platformach. Koinly jest w stanie generować raporty integrujące transakcje na ponad 1700+ tokenach, 170+ blockchainach, 100+ portfelach i jest dostępny jako usługa na 34 rynkach na świecie.

Jak skorzystać z Koinly w aplikacji Revolut?

Nowa funkcja dostępna jest w sekcji Krypto w aplikacji Revolut. Po dotknięciu odnośnika do platformy Koinly, należy się zarejestrować (Single Sign-On). Po synchronizacji transakcji dokonanych w Revolut, warto przejrzeć zaraportowane transakcje, a następnie zaakceptować sugerowaną cenę za stworzenie raportu. Cena końcowa może się różnić, w zależności od m.in. liczby transakcji dokonanych na innych platformach, które dołączymy do raportu, będzie również pomniejszona o rabat do -60% dla klientów Revolut. Po opłaceniu i pobraniu raportu klient może wykorzystać go przy wypełnianiu zeznania podatkowego w organach podatkowych właściwych dla swojej jurysdykcji podatkowej.

Złożenie deklaracji podatkowej dotyczącej kryptowalut i innych aktywów cyfrowych jest wyzwaniem dla wielu osób. Dlatego, szukaliśmy rozwiązania, które w sposób automatyczny zebrałoby informacje, skonsolidowało, wygenerowało w formie raportu podatkowego w ciągu kilku minut i w ten sposób spełniło oczekiwania naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że narzędzie proponowane w ramach partnerstwa z Koinly sprawi, że prawnie wymagane czynności podatkowe będą łatwiejsze, mniej stresujące i bardziej dostępne dla wszystkich - powiedział Mazen Eljundi, Global Business Head of Crypto w Revolut.

Jak kupować i sprzedawać kryptowaluty w Revolut?

Revolut udostępnia handel kryptowalutami we wszystkich planach, przy czym klienci planu Standard mogą przejść na wyższy, płatny plan jeśli chcą obniżyć koszt transakcji tokenami. Klienci mogą kupować kryptowaluty już od 1€ i jest na to kilka sposobów. Mogą korzystać ze zleceń typu stop lub limit, lub użyć funkcji zakupu cyklicznego i uśredniać w ten sposób zmienność cen na rynku.

Dodatkową funkcją, jest automatyczne kupowanie wybranej kryptowaluty za zaokrąglenia do pełnych kwot, czyli “końcówki” z codziennych zakupów. Klienci Revolut mają do dyspozycji blisko 100 kryptowalut. W 2022 roku liczba tokenów dostępnych dla klientów Revolut wzrosła 9-krotnie w porównaniu z początkiem 2021 roku. Fintech wierzy w zwiększenie dostępu do kryptowalut, ale na ostrzega też przed dużą zmiennością panującą na tym rynku. Handel kryptowalutami nie jest odpowiednią formą inwestycji dla każdego, ale to wcale nie oznacza, że nie jest popularny.