LG opracowało monitor, który graczom do tej pory mógł się tylko marzyć. Poznajcie UltraGear 45GR95QE.

Nowy monitor LG robi wrażenie. Obiecująca specyfikacja

Świeżo ogłoszony zakrzywiony ultraszeroki monitor ma 45 cali, wyświetlacz OLED i - przede wszystkim - rekordowe odświeżanie na poziomie 240 Hz. Proporcje 21:9, maksymalne wygięcie na poziomie 800R, rozdzielczość 1440p i do tego złącza HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4. Firma z Korei Południowej otwarcie chwali się, że stworzyła pierwszy w historii zakrzywiony monitor z takim odświeżaniem.

Większość monitorów, nawet płaskich, ma odświeżanie na poziomie 120 Hz. Mówimy zatem tutaj o naprawdę ogromnym skoku, co w przypadku profesjonalnych rozgrywek jest niezwykle istotne i w kolosalnym stopniu wpływa na płynność i responsywność. Bezpośrednio przekłada się to na komfort, a każdy, kto zasmakował tej jakości, nie będzie wyobrażał sobie powrotu do gorszych standardów.

Źródło: LG

240 Hz to wielkie osiągnięcie, szczególnie biorąc pod uwagę zakrzywiony OLED

UltraGear 45GR95QE jest o tyle wyjątkowym wyświetlaczem, że jeszcze niedawno znalezienie jakiegokolwiek monitora OLED z odświeżaniem większym niż 120 Hz było niemal niemożliwe. Jak informuje redakcja The Verge, w ostatnich miesiącach jedynymi odstępstwami od normy był telewizor Samsung S95B QD-OLED z nieoficjalnym odświeżaniem 144 Hz oraz monitor Alienware AW3423DW ze 175 Hz.

Poczynania LG na rynku monitorów są godne podziwu

Do tej pory zapowiedziano wyłącznie kilka gamingowych laptopów z wyświetlaczem OLED 240 Hz. Jeśli chodzi o zwykłe monitory, UltraGear 45GR95QE wydaje się być zatem sporym przełomem. Co jednak ciekawe, LG osiągnęło nawet więcej.

Źródło: LG

Wczoraj informowaliśmy o tym, że Corsair przygotował elastyczny monitor. Wyświetlacz będziemy w stanie własnoręcznie wygiąć według własnych preferencji, dzięki czemu raz monitor może być prosty, a innym razem zakrzywiony pod dowolnym kątem. Przy tym projekcie ścisły udział brała koreańska firma, bez której taki produkt zwyczajnie by nie powstał.

Co prawda do 360 czy nawet 500 Hz wyświetlaczy LCD, które pod tym względem są niepodważalnie najlepsze, OLED-owi jeszcze daleko. Niemniej jednak, wszystko idzie w coraz lepszą stronę - a nam nie pozostaje nic innego, jak przyglądać się rozwojowi tej technologii. Na ten moment nie mamy żadnych informacji dotyczących ceny czy daty premiery na rynku LG UltraGear 45GR95QE, lecz w ciągu najbliższych miesięcy z pewnością poznamy więcej szczegółów.

Źródło: The Verge

