Gdy w 2012 ASUS zaprezentował swój pierwszy monitor 144 Hz firma zapowiedziała, że dążyć będzie do udoskonalania swoich produktów i wypuszczać na rynek sprzęty oferują dużo większe możliwości. Tak się stało w 2017 r. gdy na rynku zadebiutował monitor z G-Sync z odświeżaniem na poziomie 240 Hz. Trzy lata później do sprzedaży trafił ROG Swift osiągający odświeżanie na poziomie 360 Hz. Najwyraźniej dla ASUSA nie było to ostatnie słowo i w tym roku prezentuje najnowsze osiągnięcie: 24,1-calowy ROG Swift z 500 Hz odświeżaniem na pokładzie.

ASUS ROG Swift 500 Hz w 24,1-calowym monitorze

ASUS ROG Swift 500 Hz to 24,1-calowy monitor z ekranem E-TN (Esports TN) gwarantującym o 60% lepsze czasy reakcji niż standardowe panele TN. Firma podkreśla, że to właśnie dzięki tej technologii mogła osiągnąć kolejny kamień milowy w dziedzinie szybkości i wyrazistości obrazu wyświetlanego na ekranie. Choć pod względem rozdzielczości ROG Swift 500Hz nie powala - bo to zaledwie Full HD (1920 x 1080) jego najmocniejszą stroną ma być właśnie odświeżanie na poziomie 500 Hz, wsparcie dla NVIDIA G-Sync oraz technologii Reflex Analyzer. Analizator opóźnień Reflex wykrywa kliknięcie myszy, a następnie mierzy czas, jaki potrzebują piksele to odzwierciedlające (np. błysk lufy pistoletu) do zmiany obrazu na ekranie. Docenią to przede wszystkim gracze CS:GO, Valorant, Overwatch, Rainbow Six Siege, Apex Legends, Fortnite oraz innych popularnych tytułów esportowych.

ASUS nie zdradza najważniejszego. Kiedy monitor trafi do sprzedaży i ile przyjdzie za niego zapłacić. Firma nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat ROG Swift 500 Hz. Monitor wyposażono m.in. w port DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, dwa USB 3.2 oraz złącze słuchawkowe. Wiadomo też, że kierowany będzie przede wszystkim do graczy na poważnie zajmujących się esportem i szukających rozwiązań, których nie oferuje konkurencja. Więcej informacji na temat urządzenia poznamy w najbliższym czasie.

Źródło: informacje prasowe