Dobierz smartfona, który nie zawiedzie w żadnej sytuacji

Zacznijmy od podstaw, czyli urządzeń, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną podróż. Smartfon to oczywisty wybór – nie tylko do komunikacji, ale także do robienia zdjęć, nawigacji czy szybkiego sprawdzania informacji. W ofercie Orange znajdziemy szeroki wybór modeli, które sprawdzą się w różnych scenariuszach. Jeśli zależy nam na topowej wydajności i świetnych zdjęciach, warto spojrzeć na Samsung Galaxy S24 Ultra – flagowiec z potężnym aparatem i dużą baterią. Dla osób szukających czegoś bardziej budżetowego, ale nadal wszechstronnego, dobrym wyborem będzie Samsung Galaxy A35 5G – solidny sprzęt na każdą kieszeń. Z kolei fani ekosystemu Apple mogą postawić na iPhone'a 16 Pro Max, który nie tylko świetnie radzi sobie z fotografią, ale i płynnie współpracuje z innymi urządzeniami Apple. Poszukiwacze czegoś innego, mogą zwrócić uwagę na Motorolę razr 60 5G 8/256GB, ten składany telefon to ukłon do historii kultowego telefonu firmy – oferta dostępna tylko u tego operatora.

Reklama

Jednakże jeżeli to nie zaspokaja apetytu, to w sklepie online na pewno czeka wymarzony telefon.

Wygoda wkracza na jeszcze wyższy poziom ze smartwatchem

Kolejnym urządzeniem, które warto mieć przy sobie, jest smartwatch lub smartband z modułem GPS. Taki smart zegarek to coś o wiele więcej niż tylko wygoda w sprawdzaniu liczby kroków, kontrolowaniu aktywności fizycznej czy sprawdzaniu powiadomień bez wyciągania telefonu z kieszeni. W podróży funkcje lokalizacyjne, monitorowanie zdrowia czy szybki dostęp do funkcji alarmowych (np. w razie upadku) mogą okazać się kluczowe. W ofercie Orange znajdziemy między innymi Samsunga Galaxy Watch7 40mm eSIM – zegarek, który obsługuje połączenia bez telefonu, a także Apple Watch SE GPS + eSIM (Cellular) 40mm, czyli propozycję dla wymagających użytkowników, którzy są szczególnie przywiązani do swoich wygodnych ekosystemów ulubionych firm. Jednakże w obecnych czasach mamy szeroką gamę dostępności produktów, więc jeśli komuś zależy nam na czymś bardziej zadaniowym, warto rozważyć Huawei Watch Fit 4 albo nawet opcję dla dzieci Maxcom Smartwatch FW59 KIDDO – oba modele oferują monitoring zdrowia, GPS i długi czas pracy na baterii.

Akcesoria niezbędne w podróży małej i dużej

Podróże oznaczają, że najpewniej będziemy potrzebowali chwili dla siebie w zgiełku wyjazdu. Doskonałym i łatwym na wycieczce sposobem, będą po prostu... Słuchawki! Przydadzą się zarówno w samolocie, jak i podczas długiej jazdy pociągiem lub autokarem. W sklepie Orange dostępne są zarówno klasyczne modele przewodowe dla tych, którzy wolą ten styl, jak i słuchawki bezprzewodowe, dla każdego, komu nie w smak plątaniny. Przykładowo, AirPods Pro (2. generacji) z etui MagSafe (USB‑C) to wybór dla fanów Apple, natomiast Samsung Galaxy Buds3 Pro świetnie sprawdzą się w ekosystemie Samsunga. Z kolei Motorola moto buds to uniwersalna propozycja, która dobrze radzi sobie z tłumieniem hałasu i oferuje solidny czas pracy na baterii.

Wszystkie do tej wymienione urządzenia, jakkolwiek by nam nie umilały wyjazdu, mają niestety swoją piętę Achillesa – każde z nich w końcu będzie potrzebowało ładowania. Niby wszyscy o tym dobrze wiemy i jakoś myślimy na przód gdzie tu podładować szybko telefon, lecz na wszelki wypadek powerbank może się okazać wybawieniem z opresji. W tym celu warto zadbać o model o odpowiedniej pojemności, zwłaszcza jeśli korzystamy z kilku urządzeń jednocześnie. W ofercie Orange znajdziemy między innymi Powerbank Force Power 5000 mAh kompatybilny z MagSafe – kompaktowy i wygodny w podróży i doskonale współdziałający z iPhone'ami. Wystarczy przyłożyć do plecków i już. Dla najbardziej wymagających użytkowników polecam Powerbank WG 30000 mAh PD20W + QC3.0 – ogromna pojemność i szybkie ładowanie kilku urządzeń naraz.

Ponadto w ofercie Orange znajdziemy szereg akcesoriów, które możemy perfekcyjnie dostosować pod potrzeby naszej potrzeby, nie tego co nam sugerują producenci. Jeżeli jest przed nami wizja kilkunastogodzinnej podróży samochodem, może warto sprawdzić uchwyty na telefon do auta, które ułatwią korzystanie z nawigacji? Może warto rozważyć etui i szkła ochronne, które zabezpieczą sprzęt przed uszkodzeniami w trakcie pieszych wędrówek po górach? Do wyboru znajdziemy też wiele praktycznych, chociaż wciąż stylowo współczesnych rozwiązań przydatnych dla osób podróżujących z dziećmi lub seniorami. Świetnym rozwiązaniem może się okazać opaska SOS – pozwali na szybkie wezwanie pomocy, odnalezienie bliskich czy monitorowanie parametrów zdrowotnych. Opaska SOS od Orange to rozwiązanie, które daje realne poczucie bezpieczeństwa użytkownikowi i jego rodzinie.

Źródło: Depositphotos

Usługi Orange, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo

Odpowiedni sprzęt to jedno, ale prawdziwy komfort i bezpieczeństwo podczas wyjazdu zaczyna się tam, gdzie technologia spotyka się z dobrze przemyślanymi usługami. Orange ma w tej dziedzinie naprawdę sporo do zaoferowania, więc postaramy się przedstawić kilka propozycji, które na pewno nikogo nie zawiodą.

Zacznijmy od Pakietu Bezpieczeństwa od Orange, który łączy w sobie aż cztery kluczowe usługi: ochronę smartfona (w tym naprawy bez dodatkowych kosztów), zabezpieczenie numeru PESEL (alerty o próbach wyłudzenia), usługę lokalizacyjną „Znajdźmy się” oraz ochronę dzieci w sieci. To kompleksowe rozwiązanie pozwala nie tylko zadbać o sprzęt, ale też o bezpieczeństwo cyfrowe i fizyczne bliskich – a wszystko w ramach jednej, wygodnej subskrypcji. Zamiast kilku osobnych abonamentów, otrzymujemy spokój ducha w jednym, wygodnym pakiecie.

Reklama





Jeśli jednak czujemy obawy tylko w związku z koniecznością regularnego wyjmowania telefonu w celu wykonywania zdjęć upamiętniających nasze przeżycia, można wybrać dedykowaną Ochronę Smartfona, pozwala ona spać spokojnie niezależnie od tego, czy telefon przeżyje spotkanie z chodnikiem, czy z kawą w plecaku. W razie uszkodzenia sprzęt zostanie naprawiony w autoryzowanym serwisie, a proces zgłaszania i realizacji naprawy jest stworzony z myślą o wygodzie użytkowników – od zgłoszenia online po odbiór urządzenia przez kuriera i zwrot po naprawie. Co ciekawe, ochroną można objąć nie tylko telefon, ale także tablet, laptop czy smartwatch kupiony w Orange.

Reklama

W podróży – zwłaszcza z dziećmi lub osobami starszymi – warto mieć poczucie, że zawsze wiemy, czy nasi najbliżsi są bezpieczni. Lokalizator Orange w zadaniu opieki nad nimi poprzez pomoc w wyznaczeniu bezpiecznej przestrzeni i dostawać powiadomienia, jeśli ktoś opuści wyznaczony obszar. To idealny pomocnik, dla rodziców, opiekunów osób starszych czy po prostu tych, którzy chcą mieć pewność, że bliskim nic nie zagraża. Tę opcję można również ułatwić bez potrzeby optymalizowania smartfona. Orange bowiem ma jeszcze inną, nieocenioną usługę – Opaska SOS. Może i nazwą przypomina jakby to był kolejny gadżet fitness, lecz jest to dalekie od prawdy. Dzięki temu rozwiązaniu każdy wyjazd odbędzie się w towarzystwie spokoju ducha obok naszych ulubionych osób. Dzięki Opasce SOS bliscy mogą w każdej chwili wezwać pomoc, a my widzimy gdzie się znajdują, a także podstawowe parametry zdrowotne. Będzie to idealne rozwiązanie na rodzinny wyjazd, które realnie zwiększa poczucie bezpieczeństwa w podróży i na co dzień.

Na koniec warto jeszcze postawić kropkę nad i w kwestii komfortowego podróżowania, które się nie obędzie bez... Dobrego roamingu. Szczególnie jeśli planujemy wyjazd poza granice Polski, a tym bardziej poza Unię Europejską. Orange podchodzi do tego tematu bardzo pragmatycznie i, co ważne, transparentnie. Dzięki usłudze roamingu można korzystać z telefonu niemal tak, jak w kraju – bez obaw o zaskakujące rachunki po powrocie. Nie będzie trzeba już czujnie wyglądać zmiany strefy, aby prędko wyłączyć roaming danych w telefonie ze strachu przed wysokim rachunkiem. Orange dba o to, aby móc korzystać z telefonu tak, jak tego potrzebujemy i wiedzieli co i ile kosztuje. To rozwiązanie, które po prostu działa.

Wszystko jest dostępne pod ręką w aplikacji Mój Orange.

Wpis powstał we współpracy z Orange.