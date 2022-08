Elastyczne wyświetlacze. Na to czekałem!

Ile to się nie mówiło kiedyś o grafenie i wyginanych, elastycznych ekranach. Pamiętam, jak kilka lat temu fantazjowałem ze znajomymi, przebijając się nawzajem absurdalnymi pomysłami w sprawie elastycznych wyświetlaczy - a tu by można zrobić rulon z tabletu, a tu może pozginać smartfon jak się tylko da i spróbować schować do tej najmniejszej kiszonki jeansów. Niesamowite możliwości, lecz cały czas pozostawały w sferze marzeń - aż do niedawna.

Małym spełnieniem tych pragnień były pierwsze składaki. W moim odczuciu mogliśmy mówić o mieszance przyszłości z przeszłością - niemniej, całość była niezwykle interesująca, wręcz czarująca, i z dumą przyglądam się rozwojowi tego rynku w ostatnich latach (po cichu licząc, że w najbliższym czasie doczekamy się składanego iPhone’a, ale to jest całkowicie inny temat). Kolejną firmą po Samsungu i Huaweiu, która postanowiła w ciekawy sposób wykorzystać elastyczne ekrany, jest… Corsair.

Źródło: Corsair

Nie wiesz, czy chcesz kupić zwykły monitor, czy zakrzywiony? Ja też, ale wkrótce nie będziemy musieli się o to dłużej martwić

Przy budowaniu stanowiska do grania i/lub pracy jednym z absolutnie najważniejszych elementów jest monitor. Jedni decydują się na jeden zakrzywiony, drudzy na trzy zwykłe i robią dowolne ustawienia, a jeszcze inni stawiają na wielkie, szerokokątne, zaginane wyświetlacze. Chociaż zawsze mnie ciągnęło do tej ostatniej propozycji, to gdzieś miałem wątpliwości względem zakupu zakrzywionego monitora - jak się jednak okazało, ramki wyświetlaczy potrafią irytować w zestawieniu kilku obok siebie, więc nie wiem, czy podjąłem finalnie słuszną decyzję.

Całe szczęście, dla osób które również mają z tym problem, Corsair rozwiał wszelkie wątpliwości. Ich nowy monitor noszący nazwę Xeneon Flex 45WQHD240 jest ekranem elastycznym, gdzie dosłownie sami możemy wygiąć sobie ekran. Raz będzie zakrzywiony, a doznania z grania będą wspaniałe, a w innej chwili przy wspólnym seansie wyprostujemy wyświetlacz, żeby wszyscy mieli komfortowe pole widzenia.

Stworzenie takiego cacka umożliwiło LG

Cała ta procedura jest możliwa dzięki panelowi W-OLED od LG Display. Firma z Południowej Korei brała ścisły udział w tworzeniu Xeneon Flex. Nadeszła jednak ciekawa zmiana względem prototypu widzianego na ostatnich targach CES, gdzie zakrzywienie ekranu zmieniało się automatycznie. W finalnej wersji produktu to my jesteśmy za wszystko odpowiedzialni i musimy robić to własnymi rękami - do tego służą uchwyty znajdujące się po prawej i lewej stronie monitora. Patrząc na materiały, zostało to rozwiązane całkiem sprytnie, bowiem wcale nie wygląda, żeby dodatkowe elementy miały negatywnie wpływać na walory estetyczne wyświetlacza.

Źródło: Corsair

Dużym plusem jest fakt, że nie mamy tylko możliwości ustawiania prostego i zakrzywionego wyświetlacza. Kwestię tego, jak mocne będzie zakrzywienie, dostosowujemy całkowicie według własnych preferencji - a żeby było jeszcze ciekawiej, możemy w różnych stopniach wyginać prawą i lewą stronę.

Nie tylko wygięciem człowiek żyje. Specyfikacje nowego monitora Corsair

Corsair Xeneon Flex to 45-calowy ultraszeroki wyświetlacz 21:9. Częstotliwość odświeżania 240 Hz, jasność 1000 nitów. Maksymalne wygięcie na poziomie 800R, do tego obsługa technologii Nvidia G-Sync i AMD FreeSync Premium. Jeśli chodzi o złącza, to na tyle monitora znajdują się wejścia słuchawkowe, HDMI, DisplayPort, USB-C i USB-A.

Źródło: YouTube @Paul's Hardware

Niestety, lecz na ten moment nie mamy żadnych informacji dotyczących ceny czy daty premiery takiego urządzenia. Corsair zdradza jednak, że więcej informacji otrzymamy jeszcze w tym roku kalendarzowym. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na to, o czym informowała redakcja The Verge: nie będzie to pierwszy taki wyświetlacz na świecie - podobną metodę opatentowała chińska firma Skyworth, lecz ich wyświetlacz nie zdołał przebić się do mainstreamu. Zdaje się, że Corsair ma na to dużo większe szanse.

Źródło: YouTube @Paul's Hardware

Źródło: The Verge

Obrazek wyróżniający: Abdullah Abid / Unsplash