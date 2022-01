W kwietniu ubiegłego roku LG oficjalnie wycofało się z rynku urządzeń mobilnych. Koniec produkcji smartfonów pozwolił skupić się firmie na innych, równie istotnych, jeśli nie istotniejszych, obszarach. I najwyraźniej to się opłaciło. W swoim podsumowaniu ostatniego kwartału LG poinformowało o rekordowych wynikach firmy - w całej historii działalności. Dotyczy to przede wszystkim całego roku 2021. Na pierwszy plan wysunęły się artykuły gospodarstwa domowego sygnowane logo LG oraz telewizory OLED. W tym ostatnim segmencie Koreańczycy radzą sobie bardzo dobrze. Świadczą o tym różne innowacje i niestandardowe podejście do telewizorów zaprezentowane na ostatnich targach CES. Mowa tu m.in. o przezroczystych ekranach OLED, które w niedalekiej przyszłości mają być codziennością w domu i poza nim.

LG podsumowuje ostatni kwartał i cały ubiegły rok. Jest dobrze

LG ubiegły rok zakończyło z przychodami ze sprzedaży na poziomie 63,16 miliardów dolarów. W porównaniu z 2020 r. to wzrost o 28,7 procent. To przede wszystkim zasługa wspomnianego już AGD klasy premium oraz telewizorów OLED. Zysk operacyjny utrzymał się na niemal tym samym poziomie 3,27 miliardów notując spadek o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przedstawiciele LG podkreślają, że tak dobrych wyników firma nie widziała od początku swojej działalności.

Również poprzedni kwartał był dla LG bardzo dobry. Firma zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 17 miliardów dolarów - co w porównaniu z okresem w roku 2020 dało wzrost na poziomie 20,7 procent. Zysk operacyjny nie był jednak tak wysoki jak można było tego oczekiwać. Ostatni kwartał 2021 r. to zysk na poziomie 572,87 milionów dolarów z 21,4-procentowym spadkiem w porównaniu do roku ubiegłego. Odpowiada za to przede wszystkim problem z dostępem do podzespołów, wysokie koszty materiałów oraz utrudniona i kosztowna logistyka w czasie pandemii koronawirusa dotykająca wszystkie gałęzie gospodarki.

LG w 2021 r. To był dobry okres dla koreańskiej firmy

Pozostałe firmy podległe LG, w tym LG Home Appliance & Air Solution, LG Home Entertainment, LG Vehicle component Solutions oraz LG Business Solutions radziły sobie równie dobrze w kwestii przychodów:

LG Home Appliance & Air Solution - 21,7-procentowy, rekordowy wzrost w skali roku (22,92 miliardów dolarów), kwartalnie 17,7-procentowy wzrost (5,52 miliardów dolarów)

LG Home Entertainment - rocznie wzrost na poziomie 30,6 procent (14,56 miliardów dolarów), kwartalnie 16,4 procent (4,21 miliardów dolarów) więcej

LG Vehicle component Solutions - roczny wzrost na poziomie 24 procent (6,08 miliardów dolarów) i 12,3-procentowy spadek w ostatnim kwartale (1,42 miliarda dolarów)

LG Business Solutions Company - roczny wzrost na poziomie 15,8 procent (5,89 miliardów dolarów) i 14-procentowy wzrost w ostatnim kwartale (1,46 miliarda dolarów)

Więcej informacji na temat ostatniego kwartału LG oraz roczne podsumowanie z działalności firmy znajdziecie na stronach dla inwestorów.

Źródło: informacje prasowe