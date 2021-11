Na początku listopada LG ogłosiło, że wszystkim posiadaczom telewizorów 4K i 8K z roczników od 2016 do 2021 zaoferuje darmowe 3 miesiące usługi Apple TV+. Promocję można aktywować od 15 listopada, a ja wam podpowiem jak to zrobić.

Darmowe 3 miesiące Apple TV+ na telewizorach LG

W komentarzach pod naszą informacją o promocji zaczęły się kilka dni temu pojawiać pytania jak uruchomić darmowe AppleTV+. Nie wiem czy LG dodaje taką możliwość sukcesywnie do kolejnych modeli, ale w moim przypadku na telewizorze LG OLED B9 z 2019 roku powiadomienie o możliwości aktywacji Apple TV+ pojawiło się dopiero 17 listopada. Swoją drogą jak chciałem później do niego wrócić, to nie potrafiłem go znaleźć, ale na szczęście nie było to konieczne. Uruchamiając LG Content Store w systemie webOS powinniście zobaczyć banner jak na obrazku poniżej. U mnie za pierwszym razem nie zadziałał, może to zbieg okoliczności ale otworzył się dopiero jak zrobiłem aktualizację aplikacji Apple TV+.

Po kliknięciu na banner pojawi się ekran jak poniżej. Jest to skrócona informacja o warunkach promocji oraz instrukcja jak ją aktywować. W skrócie należy przejść na stronę tv.apple.com/redeem i wpisać kod, który pojawia się na dole ekranu. Co istotne, musicie albo założyć konto AppleID albo się na nie zalogować, jeśli już je posiadacie. Darmowy okres promocyjny trwa 3 miesiące, ale uwaga, umowa jest bezterminowa, więc po zakończeniu darmowego okresu Apple zacznie pobierać opłatę miesięczną w wysokości 24,99 PLN. Trzeba zatem pamiętać, aby z subskrypcji zrezygnować przed zakończeniem darmowego okresu. I to w zasadzie wszystko, teraz pozostaje się już tylko zalogować do aplikacji Apple TV+ na telewizorze (lub innym urządzeniu) i oglądać to co was zainteresuje, a jest już w czym wybierać.

Tak jak już wspominałem, promocja dotyczy posiadaczy telewizorów 4K i 8K z roczników od 2016 do 2021 roku, czyli całkiem sporej grupy osób. Darmowy dostęp aktywujemy na 3 miesiące, więc akurat obejmie okres świąteczny, w czasie którego jest zazwyczaj sporo czasu na oglądanie. Nie musicie tego jednak robić już teraz. Promocja trwa do 13 listopada, a dla każdego telewizora generowany jest indywidualny kod aktywacji. Jeśli zatem np. cały czas macie aktywną subskrypcję ATV+ po zakupie sprzętu Apple, to możecie przedłużyć abonament np. w styczniu czy w lutym. Kod będzie cały czas dostępny na waszych telewizorach.

Co można obejrzeć na Apple TV+?

Można oczywiście narzekać, że biblioteka ATV+ nie jest specjalnie rozbudowana, ale obecnie jest już znacznie lepiej niż kilka miesięcy po premierze tej usługi. W serwisie znajdziecie sporo bardzo dobrze ocenianych produkcji jak chociażby See z Jasonem Mamoa, The Morning Show z Jennifer Aniston czy nowe propozycje z gatunku science-fiction jak Inwazja oraz Fundacja. W ofercie jest też kilka pełnometrażowych filmów, w tym Greyhound i Finch. Miłośnicy thrillerów powinni natomiast obejrzeć Teheran, a jeśli szukacie serialu komediowego to warto zobaczyć Ted Lasso. 3 miesiące to sporo czasu na sprawdzenie i wyrobienie sobie samodzielnie zdania na temat Apple TV+.