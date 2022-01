LG QNED: co trzeba wiedzieć o telewizorach miniLED z najwyższej półki?

Jeszcze kilkanaście lat temu wyprawa do kina była niemalże obowiązkiem każdego miłośnika oglądania filmów w wysokiej jakości. Ogromne ekrany i dobre nagłośnienie to rzecz, o której w domowym zaciszu mogliśmy tylko pomarzyć. Obecnie jednak mówienie o tym, że film z dobrym nagłośnieniem i perfekcyjnym odwzorowaniem barw na dużym ekranie zobaczymy wyłącznie w sali kinowej, jest śmieszne. Owszem, atmosfera kina ma swoje plusy - ale w dobie pandemicznych obostrzeń i ryzyka, widzowie świadomie zostają w domu. Tym bardziej że wiele kinowych premier równolegle trafia do serwisów VOD. A te będą fantastycznie prezentować się na telewizorach LG QNED MiniLED!

LG QNED MiniLED - co odpowiada za tak wysoką jakość obrazu?

Nowa linia telewizorów LG QNED wyróżnia się matrycami LCD najwyższej jakości. W swoich konstrukcjach inżynierowie połączyli mini diody LED z technologią Quantum Dot NanoCell. Ta niezwykła fuzja znanych i lubianych technologii pozwoliła stworzyć produkt oferujący jeszcze głębszą czerń, która perfekcyjnie kontrastuje z żywymi, nasyconymi, barwami. Więcej kolorów i niezwykle efektownie wyglądające różnice w obrazie to zasługa połączenia obu technologii — a wszystko to w wysokiej rozdzielczości 8K!

MiniLED to nowoczesna, zaawansowana, technologia, która dzięki zmniejszeniu podświetlenia pozwala inżynierom na stworzenie jeszcze więcej stref wygaszania ekranu. Mowa tutaj o wartościach sięgających blisko 2500! Dzięki nim telewizor ma możliwość nie tylko wyświetlać obraz najwyższej jakości, ale także wyłączenia fragmentu podświetlenia - dbając tym samym o perfekcyjną czerń, a nie szarości jak ma to miejsce w przypadku większości konkurencyjnych technologii.

Kinowe wrażenia bez opuszczania domowej kanapy

Wspominałem wcześniej o tym, że nie trzeba już wychodzić z domu, by cieszyć się kinowymi wrażeniami najwyższej jakości. Oczywiste jest, że klimatu sali kinowej, chrupiącego popcornu i kilkudziesięciominutowego bloku reklamowego nie zrekompensują ich największym fanom, ale mają w rękawie kilka innych asów.

Jednymi z najważniejszych są niewątpliwie funkcje dostosowujące obraz do oglądanego materiału. Tryb FILMMAKER MODE zadba o wygładzanie obrazu w ruchu, zachowanie oryginalnych proporcji, kolorów oraz częstotliwości zmiany klatek. Telewizory nigdy nie zastąpią monitorów referencyjnych używanych przez twórców filmowych, ale to właśnie rozwiązania takie jak to pozwalają zapoznać się z materiałem możliwie najbliższym wizji twórców. Bez zakrzywiania ich rozmaitymi "ulepszeniami", które potrafią kompletnie zmienić klimat wybranych scen.

Ponadto telewizory LG QNED wspierają standardy HDR 10 oraz Dolby Vision IQ - odpowiadające za perfekcyjne odwzorowanie kolorów. Dzięki odpowiedniemu uwypukleniu barw i wysokiej jasności samej matrycy, ostateczny efekt potrafi zrobić ogromne wrażenie.

Wisienką na torcie pozostaje zaś wsparcie dla technologii Dolby Atmos. Jak wiadomo - udźwiękowienie oglądanych przez nas filmów i seriali czasem odgrywa pierwsze skrzypce w tworzeniu klimatu. Dlatego tak istotne jest dbanie o wysoką jakość także i oprawy dźwiękowej. Telewizory LG QNED MiniLED wspierają system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos!

LG pomyślało także o fanach sportu - znana i lubiana z innych modeli Funkcja Alertu Sportowego dostępna jest i tutaj. Użytkownicy telewizora otrzymają stosowne powiadomienie, by nie zapomnieć o spotkaniach ulubionych drużyn, a także na bieżąco aktualizowane będą tabele wyników!

Uczta dla kinomana? Nie tylko - gracze także będą zachwyceni

Telewizory z założenia mają być urządzeniami uniwersalnymi. Będąc w centrum domowej rozrywki, ich użytkownicy mają móc na nich komfortowo obejrzeć największe kinowe produkcje, ulubione programy telewizyjne, seriale, filmy z YouTube — ale także wykorzystywać je jako dodatkowe ekrany do komputera i konsoli. Wszyscy miłośnicy cyfrowej rozrywki w telewizorach LG QNED MiniLED będą zachwyceni opcjami, które oddają w ich ręce inżynierowie odpowiedzialni za high-endową linię najnowszych telewizorów firmy.

Nie zabrakło w nich funkcji Game Optimizer, która automatycznie dostosowuje parametry obrazu, dbając o to, aby uruchamiane przez nas gry nie tylko wyglądały, ale też ruszały się najlepiej jak to możliwe. Wspierane są także przez AMD FreeSync Premium, które na każdym kroku dba o to, by nie występowały efekty rozrywania i zacinania obrazu — tym samym rozrywka staje się jeszcze bardziej płynna. Skoro mowa o wsparciu dla konsol nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X/S, to obecny jest także standard HDMI 2.1 wspierany przez technologie VRR, ALLM i eARC.

Ale jeżeli nie udało wam się jeszcze upolować konsol nowej generacji w dobrej cenie, a wasz komputer nie daje sobie rady z uruchamianiem gier w satysfakcjonującej jakości - nic straconego. Telewizory LG QNED MiniLED mają dostęp do usług GEFORCE Now oraz Google Stadia. Obie skupiają się na udostępnianiu gier w Chmurze. Co to oznacza w praktyce?

Cloud Gaming to najnowsze rozwiązania, które dzięki szybkiemu dostępowi do internetu pozwalają cieszyć się najnowszymi i najbardziej wymagającymi produkcjami (m.in. Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla) w najwyższej jakości bez konieczności posiadania nowoczesnego komputera czy konsoli. Wystarczy szybkie łącze internetowe oraz zewnętrzny kontroler, by zagrać w największe hity. Chociaż tutaj warto mieć na uwadze pewne ustępstwa - usługa GEFORCE oferuje obsługę maksymalnie 1080p i 60 klatek na sekundę, zaś propozycja Google zaserwuje dodatkowo 4K i obsługę HDR!

Procesor α7 Gen4 AI 4K i magiczny pilot zadbają o to, by było wygodnie i jak najwyższej jakości

Sercem nowych telewizorów LG QNED MiniLED jest procesor α7 Gen4 AI 4K, który wykorzystuje swoją moc i zaawansowane algorytmy maszynowego uczenia się by analizować i optymalizować wyświetlane treści. To właśnie on odpowiada za polepszanie jakości obrazu (m.in. redukcję szumów, upscaling), korekcję obrazu (m.in. kolory) czy odpowiedni dobór częstotliwości głosów, by dźwięk był zoptymalizowany pod gatunek treści.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia banalnie prostej obsługi telewizora - system webOS od samego początku był niezwykle intuicyjnym. Baza aplikacji stale się powiększa, a obsługa autorskim pilotem Magic jest wyjątkowo przyjemna — nie tylko ze względu na możliwość wykorzystywania go jako wskaźnika, ale także wydawania mu komend i wsparcie asystentów głosowych w języku polskim.

Linia telewizorów LG QNED MiniLED to najwyższa półka. Inżynierowie koreańskiej firmy korzystając z najnowocześniejszych technologii, stworzyli konstrukcje, które perfekcyjnie sprawdzą się niezależnie od sytuacji. Telewizory MiniLED dostępne są we wszystkich popularnych wariantach przekątnych, dlatego każdy może wybrać dla siebie ten, który mu najbardziej odpowiada.

