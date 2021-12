LG poprawia panele OLED, technologia EX zwiększy jasność o 30%

Mogłoby się wydawać, że paneli OLED nie da się już bardziej poprawić, ale LG co roku przekonuje nas, że jest jeszcze pole do ulepszeń. W 2022 roku dostaniemy telewizory z panelami nowej generacji.

Nowa generacja paneli OLED zwiększy jasność o 30%

W tym roku LG zaprezentowało panele OLED evo, które trafiły do telewizorów z serii G1 i zapewniały wyraźnie wyższą jasność, szczególnie w trybie HDR. W przyszłym roku wygląda na to, że lepsze parametry będą miały wszystkie panele, również te stosowane w tańszych seriach (A/B/C). Dzięki technologii nazwanej OLED EX, jasność paneli OLED ma zostać zwiększona nawet o 30%, kolory będą jeszcze lepiej odwzorowane, a same telewizory będą mogły mieć jeszcze cieńsze ramki.

Największa zmiana dotyczy składu chemicznego warstwy święcącej w panelach OLED, wykorzystanie deuteru ma zapewnić lepszą wydajność, a co za tym idzie wyższą nawet o 30% jasność. To jeden z parametrów, który wyraźnie odstaje od możliwości najlepszych telewizorów LCD. Nie ma co prawda aż takiego znaczenia w przypadku standardowego materiału, ale dzięki wyższej jasności jeszcze lepiej wyglądają efekty HDR, a obraz jest wyraźniejszy w nasłonecznionych pomieszczeniach.

Druga zmiana dotyczy algorytmów przetwarzania obrazu. LG utrzymuje, że telewizory będą uczyć się na podstawie tego co najczęściej oglądamy i w ten sposób lepiej mają zarządzać pracą poszczególnych pikseli. Pozwoli to nie tylko na lepsze odwzorowanie kolorów, ale również skuteczniejsze zarządzanie zużyciem energii, co w rezultacie może przełożyć się na trwałość telewizorów. Trzecia nowość to możliwość zastosowania jeszcze cieńszych ramek wokół ekranu. Obecnie w przypadku standardowego modelu o przekątnej 65 cali, ramki muszą mieć 6 mm, w przyszłości wartość ta spadnie do 4 mm, czyli o 1/3. Teoretycznie to niewielka zmiana, ale każdy postęp w tej dziedzinie należy docenić z racji i tak już wyżyłowanych parametrów.

Sprzedaż paneli OLED rośnie wykładniczo

Nowa generacja paneli OLED będzie produkowana od drugiego kwartału 2022 roku w fabrykach w Paju w Korei Południowej oraz w Guangzhou w Chinach. Potem trafią one do nowej generacji telewizorów OLED, które pojawią się w sklepach w połowie roku. LG chwali się, że w ostatnim roku sprzedaż paneli OLED zwiększyła się o 70%, podczas gdy cały rynek telewizorów się skurczył. Od 2013 roku LG wyprodukowało już ponad 20 milionów paneli OLED, z czego 10 mln w ostatnich dwóch latach. Duża w tym zasługa nowej fabryki w Chinach, która podwoiła możliwości produkcyjne LG.

źródło: LG