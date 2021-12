W ramach CES 2022 LG Display przedstawia szereg nowości z segmentu ekranów telewizyjnych, które już w najbliższej przyszłości mogą zagościć w naszych salonach oraz w przestrzeni publicznej. To m.in. LG OLED Shelf. Składające się z dwóch 55-calowych przezroczystych ekranów urządzenie telewizyjne pozwala na oglądanie dwóch różnych materiałów wideo jednocześnie. Dzięki funkcji "Always on Display" może posłużyć do wyświetlania obrazów - na górnym pojawiają się działa sztuki, na dolnym informacje o autorze i ciekawostki z nim związane.

LG OLED Shelf, źródło: The Verge

Przezroczystość "telewizora" umożliwia wieszanie elementów dekoracyjnych tuż za nim na ścianie - bez całkowitego ich zasłonięcia. LG OLED Shelf wyposażony jest w automatyczny system rozwijania ciemnego, nieprzezroczystego tła. Pozwala ono cieszyć się wyższej jakości obrazem z lepiej odwzorowanymi kolorami. Cała elektronika niezbędna do działania urządzenia znajduje się w wieszanej na ścianie "skrzynce", która dodatkowo może pełnić funkcję półki - dwa w jednym.

LG Display. Przezroczyste ekrany na CES 2022

LG Display pokazało też kilka nowych rozwiązań, które mają znaleźć zastosowanie poza domem. Odnajdą się one w szczególności w sklepach i butikach, w których prezentowane treści wideo mogą być elementem dekoracyjnym i marketingowym. Shopping Managing Showcase to przezroczysty ekran "rozwieszony" na drewnianej ramie, który stawiany przed produktami wyświetla dodatkowe informacje na ich temat.

LG Show Window

Większe wrażenie robi składający się z czterech 55-calowych ekranów LG Show Window. Ten może służyć jako witryna sklepowa z produktami znajdującymi się w środku, a na ekranach pojawiają szczegóły wyeksponowanych produktów. Łatwo sobie wyobrazić ubrania na manekinach lub akcesoria oraz wyświetlane na ekranach informacje o cechach produktów, ich specyfikacji czy cenach. Co ciekawe, firma informuje, że urządzenia te (w różnych konfiguracjach) są już wykorzystywane w przestrzeni publicznej. I to nie tylko w sklepach. LG Show Window znalazło zastosowanie w muzeum Smithsonian Institution czy londyńskiej galerii 180 The Strand.

LG Display podkreśla, że jest gotowe na produkcję tego typu ekranów i zaprasza zewnętrzne firmy do współpracy. 55-calowe, przezroczyste ekrany OLED (poziom przezroczystości wynosi 40%) wyświetlają obraz w jakości 1080p i są dostępne w rozmiarze 55 cali.

Przyszłość telewizorów OLED. Elastyczne i przezroczyste ekrany

Czy przezroczyste panele OLED już niedługo zastąpią dotychczasowe rozwiązania? Technologia jest interesująca i warto jej się przyglądać. Warto jednak pamiętać, że to wciąż tylko pomysły i do zastosowania ich na szeroką skalę jeszcze daleka droga. Dyskretne telewizory, które można wkomponować w wystrój salonu mieszkania lub domu to coś, co w końcu stanie się codziennością. Już teraz na rynku dostępnych jest wiele produktów, które maskują tradycyjny wygląd telewizorów - wystarczy wspomnieć serię telewizorów LG OLED Gallery Design, które są tak smukłe, że wydają się przylegać bezpośrednio do ściany. Podobne jak Samsung The Frame z możliwością wyświetlania obrazów i dzieł sztuki. Telewizor zamknięty w eleganckich ramkach wieszany na ścianie może pełnić dwie funkcje - dekoracyjną i jako multimedialne centrum rozrywki.

Źródło: informacje prasowe oraz The Verge