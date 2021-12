LG TONE Free FP8 to słuchawki typu TWS (True Wireless), które powstały przy współpracy z Meridian. Brytyjska firma działająca na rynku audio udostępnia technologię oferującą wrażenie realistycznego dźwięku przestrzennego. Słuchawki trafią w gusta osób, które szukają kompaktowych rozwiązań i dodatkowych funkcjonalności. A tych w LG TONE Free FP8 nie brakuje.

Muszę przyznać, że LG TONE Free FP8 są bardzo wygodne. Małe, lekkie i nie powodują dyskomfortu. Nawet po kilku godzinach używania. A to niestety zdarzało mi się w przeszłości. Część słuchawek konkurencji, po dłuższym ich używaniu, sprawiała mi zwyczajnie ból. Free FP8 sprawdziły się w pracy, na spacerze, przy aktywnościach fizycznych (IPX4) a nawet w nocy, gdy leżę w łóżku. Nie uwierają, nie czuję też większego nacisku opierając głowę na poduszce. Jeśli ktoś szuka wygodnych słuchawek do spania, to warto je sprawdzić. W moim przypadku wypadają znakomicie.

ANC w słuchawkach LG TONE Free FP8 sprawdza się całkiem dobrze, choć do ideału trochę brakuje. Redukcję szumów testowałem m.in. w warszawskim metrze i, w porównaniu z konkurencją, wypadała nieco gorzej. Dźwięki kolejki były tłumione, jednak wciąż dało się słyszeć jej hałas. Redukcja lepiej działała na otwartych przestrzeniach i w pobliżu ruchliwych ulic. Różnica między włączonym a wyłączonym ANC była wyraźna i słyszalna. Także w trybie "Dźwięk otoczenia", który wzmacnia zewnętrzne dźwięki. Pozwala on na ustawienie dodatkowych funkcji: trybu słuchania (standardowy dla dźwięków otoczenia) i trybu rozmowy poprawiającego jakość głosów. Sama redukcja szumów posiada dwa poziomy: wysoki i niski. Muszę przyznać, że w niektórych sytuacjach ten drugi sprawdzał się znacznie lepiej.

LG TONE Free FP8 zadbają o swoją higienę podczas ładowania

Najważniejszą cechą LG TONE Free FP8 jest ich aspekt higieniczny, który LG stosował już w innych modelach swoich słuchawek TWS. Choć wydaje się to oczywiste, tego typu akcesoria mogą w dłuższej perspektywie być dla nas szkodliwe. Wystarczy przytoczyć tekst Kamila, w którym przeczytacie jak użytkownicy Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Buds Pro skarzą się na infekcje uszu. Co prawda nie do końca wiadomo, jaka była tego przyczyna, tak warto w tym miejscu przypomnieć, że higiena i zadbanie o sprzęt, który ląduje na kilka godzin w przewodzie słuchowym, to podstawa. Powinniśmy na to zwracać częściej uwagę.

W przypadku LG TONE Free FP8 będzie z tym nieco łatwiej. Jak podaje producent, niezależne testy wykazały, że w ciągu pięciu minut ładowania etui UVnano zabija 99,9% bakterii E. Coli, S. aureus i pałeczek Klebsiella znajdujących się na siatce słuchawek. Brzmi dobrze, tym bardziej, że przemywanie ich alkoholem może z czasem je uszkodzić. W połączeniu z wkładkami dousznymi wykonanymi z nietoksycznego i hipoalergicznego silikonu klasy medycznej słuchawki LG TONE Free FP8 w pewnym stopniu ograniczą możliwość wystąpienia infekcji i reakcji alergicznych. Jest jednak jeden minus tego rozwiązania. By skorzystać z dezynfekcji słuchawek przy pomocy promieniowania UVC, muszą one być podłączone do źródła zasilania - przewodowo lub bezprzewodowo. Tylko wtedy uruchamia się funkcja ich odkażania.

Warto też zwrócić uwagę, że światło lampy LED UV w etui jest niewidoczne i włącza się tylko wtedy, gdy słuchawki są w środku. Niebieskie podświetlenie widoczne przy otwieraniu etui pełni jedynie funkcję ozdoby. Proces odkażania światłem UV sygnalizowany jest niebieską diodą umieszczoną na etui - tuż pod sygnalizatorem ładowania słuchawek.

LG TONE Free. Aplikacja do słuchawek z masą funkcji

Do wygodnego zarządzania słuchawkami, zmiany ustawień dźwięku i dostosowania korektora graficznego służy dedykowana aplikacja mobilna dostępna w App Store i Google Play. TONE Free przeprowadzi przez proces parowania słuchawek z urządzeniem - choć w przypadku smartfonów z Androidem nie jest to potrzebne. Słuchawki są automatycznie wykrywane po otwarciu etui. W przypadku iPhone'a trzeba skorzystać z aplikacji lub udać się do ustawień Bluetooth. W TONE Free dostępnych jest kilka trybów dźwiękowych. Te powstały przy współpracy z brytyjską marką audio Meridian. Słuchawki wykorzystują technologię HSP (Headphone Spatial Processing) firmy imitującą efekt wyraźnego dźwięku przestrzennego pochodzącego z głośników. Do wyboru jest kilka opcji:

Immersive - rozszerzone poczucie przestrzeni

Natural - autentyczny i wyważony dźwięk

Bass Boost - wzmocnienie niskich tonów

Treble Boost - wzmocnienie wysokich tonów

3D Sound Stage - dźwięk wielokanałowy, który sprawdzi się przy oglądaniu filmów

Każdy z trybów brzmi inaczej i zapewnia inne wrażenia słuchowe. W połączeniu z Dolby Atmos w Apple Music słuchawki LG TONE Free FP8 wynoszą muzykę na wyższy poziom. Podejrzewam jednak, że nie spodobają się one osobom, które na co dzień obcują z muzyką i wiedzą, jak dany utwór brzmi. Ustawienia producenta sztucznie podbijają dźwięk, przez co w niektórych sytuacjach staje się on nienaturalny. Niestety, w aplikacji nie ma możliwości dostosowanie korektora graficznego dla poszczególnych konfiguracji wstępnych. Można jedynie modyfikować dwa tryby własne. To one są najbardziej neutralne i naturalne podczas słuchania muzyki. Warto się pobawić suwakami i ustawić dźwięk pod siebie. Przede wszystkim w połączeniu z włączonym trybem ANC, który aktywowany w domyślnych trybach nie zawsze zdaje egzamin.

LG TONE Free. Dodatkowe funkcje aplikacji

Aplikacja mobilna to także możliwość dostosowania paneli dotykowych. Standardowo, pojedyncze dotknięcie wstrzymuje/wznawia odtwarzanie i odbiera rozmowy, podwójne dotknięcie prawej słuchawki zwiększa głośność, lewej - zmniejsza. Same panele można też zablokować, by nie reagowały na dotyk. TONE Free pozwala też na lokalizowanie pojedynczych słuchawek, jeśli znajdują się w zasięgu Bluetooth i nie są umieszczone w etui.

LG dla części swoich słuchawek obsługiwanych przy pomocy aplikacji TONE Free oferuje eksperymentalne funkcje. W przypadku LG TONE Free FP8 są to: tryb gier oraz tryb szeptu. Tryb gier pozwala na ograniczenie opóźnienia dźwięku w czasie korzystania ze słuchawek w połączeniu z komputerem lub kompatybilną konsolą. Tryb szeptu wyłapuje ciche mówienie do prawej słuchawki trzymanej blisko ust. Funkcja ta sprawdzi się np. w zatłoczonych miejscach, w których nie chcemy głośno rozmawiać. Warto jednak zwrócić uwagę, że po aktywacji tego trybu działanie mikrofonu ograniczone jest tylko do prawej słuchawki. Głośne mówienie w tym trybie negatywnie odbije się na jakości dźwięku, który będzie słyszał odbiorca.

LG TONE Free FP8. Podsumowanie

Odkażające etui? Jest. Przestrzenny dźwięk? Również. LG TONE Free FP8 może i nie są najlepszymi słuchawkami TWS na rynku, ale oferują ciekawe funkcje. I to nie tylko pod względem muzycznym. Dedykowana aplikacja pozwoli na dostosowanie ustawień pod własne preferencje, a tryby audio od Meridian wyróżniają się na tle konkurencji. ANC nie jest najwyższych lotów i nie odetnie całego hałasu otoczenia, ale w wielu sytuacjach zdaje egzamin. Na 4 z minusem.

Słuchawki w sprzedaży dostępne są w oficjalnej cenie 799 zł, jednak już teraz znajdziecie je znacznie taniej. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarne, białe oraz złote. W pudełku, oprócz słuchawek i bezprzewodowego etui, znajdziecie trzy pary hipoalergicznych wkładek silikonowych, przewód USB-C do USB oraz instrukcję obsługi.