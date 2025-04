Jesienią 2025 wjedzie na drogi nowy Lexus RZ 550e. Moc 408 KM to jedno, ale wolant zamiast kierownicy i „manualna zmiana biegów” w aucie elektrycznym? Dla bardzo interesująca próba przeniesienia rozwiązań znanych z gier komputerowych do świata rzeczywistego. Jak to działa? Czy polepsza do wrażenia z prowadzenia prawdziwego samochodu?

Lexus RZ to jeden z dwóch obecnie oferowanych w Europie w pełni elektrycznych aut tego producenta. Mieliśmy okazję tym autem jeździć ~2 lata temu. Już wówczas była możliwość spróbować Lexusa RZ z wolantem zamiast kierownicy. Jest to dosyć interesujące doświadczenie, bo w przypadku tego auta nie ma fizycznej kolumny kierowniczej, a przełożenie zmienia się zależnie od prędkości, co można zobaczyć na poniższych filmach:

Odświeżony Lexus RZ (także 550e) ma mieć ten sam system, ale ma zostać on delikatnie lepiej – bardziej naturalnie – dostrojony. Z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że jazda z wolantem bardzo szybko staje się w pełni naturalna oraz intuicyjna. Wystarczy też wykonać kilka pierwszych manewrów parkingowych, by zobaczyć o ile wygodniejsze jest to rozwiązanie.

Lexus RZ 550e będzie też wyposażony w łopatki do… zmiany wirtualnych biegów. Wirtualnych, bo to oczywiście auto elektryczne i nie ma tutaj żadnej wielobiegowej przekładni. Sprowadza się to wszystko więc do tego samego, co znamy z IONIQ-a 5N. Celem jest dostarczenie kierowcy doświadczenia jazdy autem z manualnie sterowaną skrzynią biegów, gdzie będzie słyszał i czuł narastające obroty silnika oraz efekty zmiany przełożeń. Oczywiście nie poprawi to w żadnym stopniu efektywności ani osiągów, ale samopoczucie osoby przyzwyczajonej do jazdy autem spalinowym już zapewne tak.

Wersje silnikowe, osiągi i zasięg

A skoro mowa o osiągach i efektywności. Odświeżony Lexus RZ ma otrzymać akumulator 77 kWh zamiast dotychczas stosowanego 71,4 kWh. Co jednak istotne, dzięki korektom w inwerterze, a także oprogramowaniu uzyskano poprawę efektywności układu napędowego, która ma podnieść zasięg o około 100 km. Gdy 2 lata temu testowałem Lexusa RZ 450e uzyskałem na trasie testowej 15,9 kWh/100 km (film poniżej), ale po wynikach Toyoty bZ4X (ta sama platforma) już z pewnymi poprawkami, widać że jest to jeden z najbardziej efektywnych aut elektrycznych na rynku.

Można się więc spodziewać, że Lexus RZ w najbardziej oszczędnej wersji oferować będzie zasięg WLTP przekraczający 550 km. Precyzyjne dane nie zostały jeszcze podane, bo auta nie przeszły procesu homologacji. Dostępne będą bowiem trzy wersje napędowe:

Lexus RZ 350e: 165 kW (224 KM), napęd przedni,

Lexus RZ 500e Direct4: 280 kW (380 KM), napęd na cztery koła AWD,

Lexus RZ 550e F-Sport: 300 kW (408 KM), napęd na cztery koła AWD.

Przyspieszenie 0-100 km/h w Lexusie RZ 550e ma wynosić 4,4 s i symbolicznie dłużej – 4,6 s – w RZ500e. Jeśli te wyniki się potwierdzą, to będzie to rewelacyjna informacja, bo inne samochody elektryczne o mocy ~400 KM są jednak wyraźnie wolniejsze (w filmie zamieszczona jest tabela z kilkoma autami w porównaniu):

Ładowanie? Tutaj wciąż koncern Toyoty pozostaje przy architekturze 400 V i stosunkowo niskiej mocy ładowania szybkiego DC: do 150 kW. Celem jest oczywiście zapewnienie możliwie długiej żywotności akumulatora trakcyjnego, która może wynosić nawet 10 lat z limitem 1 miliona kilometrów! Seryjnie będzie montowana ładowarka pokładowa prądu przemiennego o mocy 22 kW – duży plus za to. Pokładowe systemy, a w tym nawigacja, uwzględniają teraz konieczność np. podgrzania akumulatora przed podjechaniem do ładowarki.

Lexus RZ 550e F-Sport – bardziej wyrazisty

To najmocniejsza wersja tego auta, pojawiły się więc zmiany stylistyczne. Lexus RZ 550e ma dodatkową lotkę na klapie bagażnika, a także nieco inaczej skomponowaną kolorystykę nadwozia. W zaprezentowanej na konferencji Toyota Kenshiki wersji, Lexus RZ 550e wygląda bardzo zadziornie. Jednocześnie, w środku – klasycznie dla Lexusa – topowa jakość wykończenia materiałów. Szczególną uwagę zwracam na świetne obszycie kierownicy… wolanta, a także foteli. Brakuje tylko wyścielenia kieszeni w drzwiach czymś miękkim. Wszystkie przełączniki, pokrętła, klamki itd. dają odczucie prawdziwego premium.