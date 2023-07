Lato to czas wyjazdów, odpoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jeśli jednak nie lubicie panujących na zewnątrz wysokich temperatur, czas ten lepiej spędzić w domu. Lato to czas, w którym największe platformy z grami cyfrowymi organizują swoje wyprzedaży. Kilka tygodni temu podsumowywaliśmy dla Was Letnią Wyprzedaż Steam, w ramach której do kupienia były tysiące gier na PC oraz Steam Deck. Teraz przyszła pora na graczy, którzy czas wolny wolą spędzić przed telewizorem i konsolą niż komputerem PC. Jesteście posiadaczami PlayStation 4 lub PlayStation 5, to Letnia Wyprzedaż gier przynosi Wam ponad 2500 pozycji w niższych cenach.

Wyprzedaż, która właśnie wystartowała obejmuje rabaty nawet do 75%. Na liście tytułów, które przeceniono znałazły się m.in. Dziedzictwo Hogwartu na PS5 za 255,20 zł zamiast 319 zł (20% zniżki), wersja na PS4 kosztuje 239,20 zł, Elden Ring na PS4 i PS5 za 209,30 zł zamiast 299 zł (30% zniżki), FIFA 23 Edycja Ultimate na PS4 i PS5 za 179,96 zł zamiast 449,90 zł (60% zniżki), Dead Island 2 na PS4 i PS5 za 261,75 zł zamiast 349 zł (25% zniżki). Nie mogło też zabraknąć jednej z najpopularniejszych gier z Polski. Cyberpunk 2077 w podstawowej wersji kosztuje teraz 104,50 zł, a za zestaw składający się z gry + dodatku fabularnego Widmo wolności, które zadebiutuje 26 września tego roku, zapłacicie 194,25 zł. Jest również Dying Light 2 Stay Human w wersji PS4 i PS5 za 134,50 zł. Niestety tym razem w promocji zabrakło Wiedźmina 3 - ten dostępny jest w pełnej cenie.

Pełną listę gier i dodatków objętych Letnią Wyprzedażą znajdziecie na stronach PlayStation Store. Promocja potrwa do 2 sierpnia do godziny 23:59 czasu polskiego.

Letnia wyprzedaż PlayStation Store. Dla Plusowiczów dodatkowe zniżki

Wyprzedaż obejmować ma rabaty sięgające nawet 75%. Posiadacze PlayStation Plus mogą liczyć na dodatkowe obniżki. Jeśli jeszcze nie macie abonamentu warto to zmienić. Co prawda obecnie nie trwa żadna dodatkowa promocja z nimi związana, ale oferta PlayStation Plus Essential, Extra lub Premium jest na tyle zróżnicowana, że być może znajdziecie coś dla siebie. Podstawowy abonament kosztuje 37 zł miesięcznie (240 zł rocznie) i oferuje m.in. dostęp do rozgrywki online, gry co miesiąc i dostęp do zniżek w sklepie PlayStation Store.

PlayStation Plus Extra to dodatkowo dostęp do katalogu gier, który z każdym miesiącem się powiększa oraz gry od Ubisoft w ramach tzw. Ubisoft+ Classics. Plan Premium pozwala cieszyć się wszystkimi korzyściami PlayStation Plus, setkami pozycji z katalogu gier, a także dodatkami w postaci wersji próbnych gier, transmisji strumieniowej w chmurze oraz katalogu klasyków z poprzednich generacji konsol PlayStation (także tych przenośnych). PlayStation Plus Extra kosztuje 58 zł miesięcznie (400 zł rocznie), a za PlayStation Plus Premium zapłacicie 70 zł miesięcznie lub 480 zł rocznie.

Rozpiskę gier dostępnych w lipcu w ramach PlayStation Plus Essential sprawdzicie w naszym osobnym wpisie. Sprawdźcie też, jakie gry pojawią się w najbliższych dniach w ramach katalogu gier dostępnego w planach Extra i Premium