Sony zaprezentowało rozpiskę tytułów dla dwóch droższych abonamentów: PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. 18 lipca w ramach tych planów pojawią się:

It Takes Two - wersje PS4, PS5

Sniper Elite 5 - wersje PS4, PS5

Snowrunner - wersje PS4, PS5

World War Z - wersje PS4, PS5

The Ascent - wersje PS4, PS5

Undertale - wersja PS4

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - wersja PS4

Melty Blood: Type Lumina - wersja PS4

Dysmantle - wersja PS4, PS5

Circus Electrique - wersja PS4

Dynasty Warriors 9 - wersja PS4

Samurai Warriors 5 - wersja PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure - wersja PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R - wersja PS4, PS5

Monster Jam Steel Titans - wersja PS4

Ci, którzy zdecydowali się na plan Playstation Plus Premium otrzymają jeszcze w tym miesiącu gry z katalogu klasyków z poprzednich generacji konsol - także tych przenośnych:

Gravity Crash Portable (z konsoli PlayStation Portable - PSP)

Twisted Metal (z konsoli PlayStation 1)

Twisted Metal 2 (z konsoli PlayStation 1)

Jednocześnie PlayStation potwierdza, że serial telewizyjny na podstawie serii gier Twisted Metal zadebiutuje w tym miesiącu w USA na platformie Peacock. Widzowie z Polski będą mieli szansę go obejrzeć na HBO Max, jednak z lekkim poślizgiem - premiera zapowiedziana jest na 6 września. W postapokaliptycznej komedii z elementami akcji występują Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Neve Campbell i Thomas Haden Church, a także Will Arnett i Samoa Joe jako ikona serii - Sweet Tooth.

PlayStation Plus Extra i Premium w połowie lipca. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.