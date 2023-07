DualSense VS. DualSense Edge: Który kontroler do PS5 wybrać?

DualSense czy DualSense Edge – kiedy warto kupić lepszy pad do PS5?

Wraz z premierą konsoli PlayStation 5, świat gier został opanowany przez innowacyjny kontroler DualSense. Ten zaawansowany pad dostarcza niezapomniane doświadczenia, które wnoszą jeszcze większą głębię i realizm do każdej rozgrywki. Na horyzoncie pojawił się jednak jego konkurent – DualSense Edge. Jeśli zainteresował Cię kontroler premium od Sony, ten artykuł pomoże dokonać właściwego wyboru. Czy warto przejść na nowszy model? Przekonajmy się.

DualSense to kontroler stworzony z myślą o dostarczaniu najbardziej immersyjnych wrażeń podczas gry. Jego głównymi elementami wyróżniającymi są technologia haptic feedback i adaptive triggers. Haptic feedback pozwala odczuwać subtelne wibracje, dodając autentyczność do każdego ruchu w grze. Adaptive triggers, z kolei, umożliwiają regulację oporu spustów, dostosowując się do akcji w grze. To wszystko sprawia, że DualSense zapewnia niepowtarzalne wrażenia i w pełni angażuje gracza.

DualSense Edge - personalizacja i design premium

DualSense Edge podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. To rozwiązanie dla graczy, którzy pragną jeszcze większej kontroli i personalizacji. Ten innowacyjny pad wprowadza zaawansowane funkcje umożliwiające dopasowanie kontrolera do indywidualnych preferencji i stylu gry. Wymienne nakładki na drążki, spersonalizowane profile sterowania czy mapowalne przyciski – to tylko niektóre z możliwości, które DualSense Edge oferuje.

DualSense Edge to narzędzie dla graczy, którzy chcą w pełni kontrolować swoje doświadczenie gry. Dzięki dostępności personalizowanych profili sterowania można szybko dostosować ustawienia kontrolera do własnych preferencji i konkretnych tytułów. Niezależnie od tego, czy preferujesz bardziej agresywny styl gry w strzelankach pierwszoosobowych, czy precyzyjne manewrowanie w grach wyścigowych, DualSense Edge pozwala na pełne dostosowanie pod siebie.

Design i wykończenie na najwyższym poziomie

Nie tylko nowe funkcje sprawiają, że DualSense Edge jest wyjątkowy. Kontroler prezentuje się również wyjątkowo stylowo. Wykończenie z górnej półki i możliwość wymiany drążków oraz nakładek czynią go prawdziwym dziełem sztuki. DualSense Edge wyróżnia się również swoim etui w wersji premium, które nie tylko zapewnia bezpieczne przechowywanie kontrolera, ale także umożliwia ładowanie go w trakcie podróży.

Cena, czyli gorzka pigułka do przełknięcia

I tu dochodzimy do największej wady DualSense Edge. Za pada trzeba słono zapłacić. To inwestycja w najnowocześniejsze technologie i doskonałość. A ponieważ mamy do czynienia z produktem od Sony, tanio nie jest. Cena pada to ok. 1100 zł. Dla osób, które cenią najwyższą jakość i chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi wrażeniami podczas grania, DualSense Edge jest być może warte każdej wydanej złotówki. Osoby, które grają kilka godzin w tygodniu będą w pełni usatysfakcjonowane podstawowym modelem DualSense.

Czy warto zastąpić pada DualSense modelem DualSense Edge?

DualSense Edge to kontroler, który przenosi doznania z gier na wyższy poziom. Pasjonaci, dla których personalizacja i doskonałość są priorytetem, na pewno będą z DualSense Edge zadowoleni. Oczywiście jeśli mają luźne 1100 zł do wydania. Jednak w przypadku większości typowych graczy klasyczny DualSense będzie wystarczającym rozwiązaniem.

Kiedy warto rozważyć zakup lepszego pada do PS5 (czytaj DualSense Edge):