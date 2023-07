Sierpień z PlayStation Plus Essential. Znamy pełną rozpiskę gier!

W co przyszłym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w sierpniu.

Lipiec powoli dobiega końca. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered oraz Endling, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już w przyszłym tygodniu tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe. Co w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential pojawi się w przyszłym tygodniu?

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Essential — pełna rozpiska gier na sierpień 2023

PGA Tour 2K23 — realistyczna symulacja golfa stworzona przez HB Studios i wydana przez 2K Sports. Jest to kolejna odsłona popularnej serii gier golfowych, która oferuje jeszcze bardziej zaawansowaną i autentyczną rozgrywkę niż poprzednie edycje. Gra umożliwia graczom wcielenie się w profesjonalnych golfistów lub stworzenie własnej postaci, którą będą rozwijać w karierze. Dzięki licencji PGA Tour, gracze mają dostęp do realistycznych pól golfowych i znanych zawodowych graczy, co dodaje autentycznego klimatu do rozgrywki.

Dreams — Dreams to kreatywna platforma do tworzenia gier i interaktywnych doświadczeń, stworzona przez Media Molecule. Jest to wirtualne studio, które umożliwia użytkownikom wyrażanie swojej kreatywności, projektowanie, a także udostępnianie swoich dzieł innym graczom na całym świecie. W Dreams gracze otrzymują narzędzia, które pozwalają im tworzyć unikatowe światy, postacie, obiekty, muzykę, poziomy i wiele innych elementów. Interfejs jest zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu, nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w tworzeniu gier. Gracze mogą manipulować różnymi parametrami, malować, rzeźbić, animować i dodawać interakcje, tworząc tym samym kompleksowe i interaktywne projekty.

Death’s Door — Death's Door to akcji i przygodowa gra typu hack-and-slash, stworzona przez Acid Nerve i wydana przez Devolver Digital. Gracze wcielają się w rolę bezimiennego kruka, który pełni rolę „śmierci” w nadnaturalnym świecie, gdzie dusze zmarłych są przetwarzane. W tej niezwykłej rzeczywistości, w której dusze utknęły w nieustannym cyklu, kruk musi ścigać i przechwytywać dusze, które uciekły z Death's Door. Pewnego dnia, kiedy jedno z zadań nie idzie zgodnie z planem, główny bohater zostaje zmuszony do podjęcia wyjątkowego wyzwania. Celem staje się odzyskanie duszy, która została skradziona, a wraz z nią rozpoczyna się fascynująca i pełna tajemnic przygoda.