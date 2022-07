LEGO przedstawia najnowszy zestaw z serii Ideas, który niebawem trafi do sprzedaży. A co w ostatnich miesiącach trafiło na półki sklepowe i powstało na podstawie projektów fanów?

LEGO Ideas to projekt, który zachęca fanów popularnych klocków do tworzenia własnych zestawów. Poddawane ocenie przez społeczność, a następnie przez pracowników firmy, mają szansę trafić do sprzedaży. Na przestrzeni ostatnich miesięcy do sklepów trafiło kilka interesujących zestawów, które powstały na podstawie projektów fanów, które uzyskały przynajmniej 10 tys. głosów i znalazły uznanie jury składającego się z ekspertów LEGO.

Kwartet jazzowy za 479,99 zł to składający się z 1606 elementów zestaw z figurkami muzyków grających na fortepianie, trąbce, kontrabasie i perkusji jazzowej. Dość niespotykane połączenie klocków pozwala odtwarzać dynamiczne pozy muzyków i ustawiać ich na scenie w wybranej konfiguracji. Zestaw ma ok. 20 cm wysokości, 43 cm szerokości i 16 cm głębokości.

„Gwiaździsta noc” Vincenta van Gogha - tego obrazu nie trzeba nikomu przedstawiać. Przeniesienie go do świata klocków LEGO z pewnością nie było łatwe. Zestaw kosztujący 799,99 zł składa się z 2316 elementów, jest trójwymiarową wersję jednego z najsłynniejszych obrazów van Gogha z 1889 r. Obraz z klocków LEGO ma ok. 28 cm wysokości, 38 cm szerokości i 12 cm głębokości. Można go postawić albo powiesić na haczyku na ścianie. W zestawie znajdziecie też minifigurkę samego malarza, pędzel, paletę i sztalugę na której widnieje miniaturowy obraz.

LEGO Ideas The Office - najnowszy zestaw dla fanów amerykańskiego serialu

Najnowszym zestawem LEGO Ideas, który właśnie trafił do sprzedaży jest The Office. Docenią go przede wszystkim fani serialu komediowego, który doczekał się już 12 wersji, w tym polskiej. Jednak największą popularnością cieszy się amerykańska. To właśnie na jej podstawie powstało tytułowe biuro składające się z 1164 elementów. Znajdziecie w nim znajome pomieszczenia oddziału Dunder Mifflin w Scranton, w tym gabinet szefa, Michaela Scotta, salę konferencyjną i wiele więcej.

Nie mogło też zabraknąć znajomych bohaterów. W zestawie jest 15 minifigurek: Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson i Darryl Philbin, a także kot Angeli o imieniu Garbage. Zestaw wyceniony został na 569,99 zł i dostępny będzie od 1 października.

W kolejce na produkcję czeka jeszcze kilka innych zestawów, które w ostatnich miesiącach zyskały akceptację jury LEGO. To BTS "Dynamite" (scena z teledysku popularnego k-popowego zespołu), Stół do piłkarzyków, Latarnia morska oraz A-Frame Cabin (domek w lesie o kształcie litery A)

LEGO Ideas. Firma prezentuje najnowszy zestaw

Kilka dni temu LEGO ogłosiło oficjalnie następny projekt z listy Ideas, który trafi do produkcji. To chatka sióstr Sanderson, bohaterek familijnego filmu Hokus Pokus. Jury urzekła szczegółowość projektu, wierne oddanie bohaterów oraz lokacji znanych z produkcji w reżyserii Kenny'ego Ortegi, w którym wystąpiły Bette Midler, Sarah Jessica Parker oraz Kathy Najimy. Nie da się jednak ukryć, że wybór ten z pewnością ma związek z kontynuacją filmu z 1993 r., która przygotowywana jest dla platformy Disney+. W Hokus Pokus 2 powrócą znane postaci - w tym trzy siostry Sanderson, które ponownie będą zarażać swoim złowieszczym śmiechem. Film na Disney+ dostępny będzie od 30 października. Zestaw Hokus Pokus pochodzi z listy 36 projektów, o których pisaliśmy na początku roku i które od od kilku miesięcy są recenzowane przez ekspertów z LEGO.