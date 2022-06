LEGO zabiera mnie do czasów dzieciństwa. Stare zestawy powracają

Kto wychował się w latach 80. i 90. z pewnością pamięta, że dostęp do klocków LEGO był bardzo ograniczony, a zestawy, choć bardzo zróżnicowane, nie bazowały na popularnych markach. Z okazji 90. rocznicy powstania firmy, do sprzedaży powracają znane serie, w odświeżonej postaci.

LEGO w tym roku świętuje 90. lecie powstania. Oprócz nowych i oryginalnych zestawów świętujących tę rocznicę, firma zapowiada powrót do klasyków. Seria ICONS stawia na zestawy zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić satysfakcjonujące wyzwanie na najstarszych fanów klocków. To imponujące atrakcje turystyczne, klasyczne pojazdy i ikony popkultury. To także doskonałe miejsce dla serii, które czasy swojej świetności mają dawno za sobą. 90 lat na rynku zabawek to dla LEGO czas, w którym firma miała swoje wzloty i upadki. Tak jest w przypadku średniowiecznych zamków z rycerzami herbu Lwa i kosmicznymi przygodami z serii Space, które po latach nieobecności, powracają na rynek.

LEGO Zamek rycerzy herbu Lew jest pełen niespodzianek. Nie dość, że jest bardzo szczegółowy z każdej strony, można go otworzyć i zajrzeć do środka. Są tam ukryte korytarze, ruchome ściany, sekretne schowki, średniowieczny most zwodzony i otwierana brama, a także młyn wodny, wieże i baszty, komnaty, zbrojownia i wiele więcej. Do tego 22 minifigurki, przy pomocy których można odegrać sceny bitewne i rozmaite historie. Zamek, inspirowany modelem z 1978 r. został stworzony po przeprowadzeniu ankiety wśród 55 tys. osób na platformie LEGO Ideas. Składa się z 4514 elementów, a jego wymiary to 38 cm wysokości, 44 cm szerokości i 33 cm głębokości.

Zamek, inspirowany modelem z 1978 r. został stworzony po przeprowadzeniu ankiety wśród 55 tys. osób na platformie LEGO Ideas. Składa się z 4514 elementów, a jego wymiary to 38 cm wysokości, 44 cm szerokości i 33 cm głębokości.

Zestaw pojawi się w sprzedaży 8 sierpnia i dostępny będzie w cenie 1899,99 zł zł.

LEGO na 90. lecie z zestawami pełnymi nostalgii

LEGO jednak nie zapomina też o fanach zupełnie innej serii klocków, które sprzedawane były w XX wieku. Chodzi oczywiście o kosmiczne podróże z LEGO Space, z charakterystycznymi minifigurkami w skafandrach kosmicznych, wymyślnymi statkami i zestawami, które zabierały najmłodszych (i tych nieco starszych) na obce planety. Z okazji 90. lecia istnienia LEGO, do sprzedaży powraca klasyczny zestaw z 1979 r. Galaktyczny odkrywca (numer katalogowy 497, w Europie 928). Jednak w zupełnie nowej odsłonie i innej skali. Statek kosmiczny zachował oryginalną kolorystykę i ukryte skrzydła delta oryginału. Dodatkowo oparty jest na trzech wysuwanych podporach.

W odróżnieniu od oryginału brakuje tu jednak księżycowego lądowiska i "budki" telekomunikacyjnej. W zamian dostaniemy cztery figurki astronautów oraz robota pomocnika, łazik, przegrodę na łazik z narzędziami oraz wysuwaną rampę. Inna skala (model ma 13 cm wysokości, 52 cm długości i 32 cm szerokości) pozwoliła projektantom na stworzenie otwieranego kokpitu. A w środku, oprócz miejsca dla astronautów, znalazła się część mieszkalna z dwoma łóżkami, komputerami i schowkami.

Choć zestaw LEGO Galaktyczny Odkrywca jest częścią serii zestawów konstrukcyjnych stworzonych dla dorosłych miłośników budowania, nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyli go młodsi fani klocków - zarówno samodzielnie, jak i pod nadzorem kogoś starszego. Zestaw pojawi się w sprzedaży 1 sierpnia i dostępny będzie w cenie 479,99 zł.