Lego Super Mario zadebiutowało na rynku w 2020 i do dziś cieszy się sporą popularnością Mario z klocków to przede wszystkim zestawy kreatywne dla najmłodszych (i tych starszych) fanów serii, w których popularne postacie, budowle i specjalne trasy oferują nowe sposoby zabawy. Są idealne do odtwarzania ulubionych scen z gier i planowania nowych przygód. Zestawy z tej serii to doskonałe prezenty dla dzieci i dorosłych. Do podstawowych zestawów startowych, rozszerzeń i losowych paczek z bohaterami dołączą ogromna, ruchoma figurka największego złoczyńcy w świecie Super Mario - Bowsera.

Zestaw Potężny Bowser to wierna replika "potwora" z Super Mario z jego kolcami i charakterystycznymi akcesoriami, w tym miotaczem ognia. Postać jest ruchoma i pozwala na poruszanie zarówno szyją i głową. Umieszczony pod pancerzem przycisk pozwala sterować paszczą. Dodatkowo można w nim ustawiać ramiona, dłonie, nogi i ogon. Nie brakuje też wystrzeliwanych z pyska Bowsera kul ognia. Figurka umieszczona jest na arenie walki z blokiem POW i dwoma wieżami zwieńczonymi pochodniami. Sama podstawa na której eksponowany będzie Bowser mierzy 32 x 41 x 28 cm.

Potężny Bowser z klocków LEGO. Super Mario z nowym zestawem dla najmłodszych i dorosłych

Składający się z 2807 elementów Potężny Bowser mierzy 29 cm wysokości i 29 cm szerokości. Jeśli porównamy go pozostałymi zestawami LEGO Super Mario i figurkami Mario, Luigiego i księżniczki Peach, będzie nad nimi znacznie górować. Nie przeszkodzi to jednak w interakcji między zestawami. W pudełku z Bowserem znajdziecie znacznik akcji działający jedną z tych minifigurek i pozwalających na urozmaicenie zabawy.

Nowy zestaw LEGO Potężny Bowser będzie dostępny w cenie 1299,99 zł. Na jego premierę będzie jednak trzeba nieco poczekać. W sklepach LEGO i na stronie LEGO.com pojawi się dopiero 1 października.