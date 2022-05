Ferrari Daytona SP3 z klocków LEGO dla fanów szybkich samochodów

Ten model jest świadectwem dążenia do doskonałości, które leży u podstaw etosu Ferrari i Grupy LEGO. W projekcie nie pominięto żadnego szczegółu, a ja, jako osoba z wykształceniem inżynierskim, jestem zdumiony dbałością o szczegóły i precyzją wykonania modelu w tak małej skali. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy współpracować z Ferrari i pomóc fanom w spełnieniu ich marzeń o zbudowaniu tego wyjątkowego przykładu wyścigowej doskonałości.

- mówi Niels B. Christiansen, dyrektor generalny grupy LEGO.

Model ten stanowi wierną replikę prawdziwego Ferrari i jest czwartym zestawem w serii kolekcjonerskich modeli supersamochodów inspirowanych najbardziej luksusowymi pojazdami świata. Posiada sporo funkcji: układ kierowniczy, 8-biegową sekwencyjną skrzynię z manetką zmiany biegów oraz silnik V12 z ruchomymi tłokami. Ten kolekcjonerski model Daytony ma otwierane drzwi motylkowe - tak jak jego pierwowzór. Maskę również można otworzyć. A w środku, oprócz podstawowego wyposażenia, znajdziecie unikalny numer seryjny odblokowujący specjalne materiały dostępne online.

Ferrari Daytona SP3 z LEGO wkrótce dostępny

LEGO Ferrari Daytona SP3 mierzy ok. 14 cm wysokości, 59 cm długości i 25 cm szerokości oferując skalę 1:8 i składa się z 3778 elementów. Choć przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, idealnie sprawdzi się także przy wspólnym układaniu z nieco młodszymi fanami klocków. W komplecie znajdziecie także nadrukowaną podstawkę do ekspozycji. Do zestawu dołączono także broszurę w formie albumu z informacjami o współpracy projektantów LEGO i Ferrari.

Nowy zestaw LEGO Ferrari Daytona SP3 będzie dostępny w cenie 1899,99 zł. Kupicie go w sklepach stacjonarnych LEGO i na stronie LEGO.com już od 1 czerwca 2022 r. W pozostałych sklepach ma być dostępny od 1 sierpnia. Dodatkowo, w sklepie LEGO.com dostępna będzie książka "The Sense of Perfection". Zawiera wywiady z projektantami Grupy LEGO i Ferrari, a także z Kjeldem Kirkiem Kristiansenem, prezesem LEGO Group w latach 1979-2004. Jest on wnukiem Olega Kirka Kristiansena - założyciela duńskiej firmy.