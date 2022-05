Lego zapowiada fenomenalny zestaw z Transformersów. Premiera już w czerwcu!

Lego udowadnia że kreatywność nie zna granic. Każdego roku serwuje coraz więcej szalonych zestawów, uważnie słucha pomysłów klientów, ewoluuje i zmienia się na naszych oczach. Choć sam należę do grupy miłośników wiadra klocków i kreatywnej zabawy z nimi by budować to, co podpowie nam wyobraźnia, a nie co sugeruje instrukcja, patrząc na nowy zestaw z Transformersów myślę, że mógłbym złamać tę zasadę. Optimus Prime G1 to zestaw, który dosłownie się transformuje. Jak na Transformersa przystało — z robota w ciężarówkę.

Nadchodzi przepiękny zestaw Lego z Optimusem Primem

Już pierwszego czerwca do sklepów ma trafić zestaw Lego Optimus Prime G1, który składać się będzie z 1508 elementów. Tym co będzie go wyróżniać na tle poprzednich Transformersów jest... nie tylko cena, ale także fakt że cała przemiana będzie odbywała się bez dodatkowych akcesoriów i konieczności rozkładania konstrukcji na części pierwsze, by ją przebudować. Nie pokazano jeszcze jak to będzie wyglądać w praktyce, ale oficjalny trailer nadchodzącego zestawu daje jako-takie wyobrażenie dotyczące ruchomych elementów i korzystania z nich.

Model Optimusa Prime’a zamienia się z robota w ciężarówkę i z powrotem — tak jak jego uwielbiany pierwowzór. Robot ma 19 przegubowych elementów i otwieraną komorę w klatce piersiowej, w której kryje się Matryca Przywództwa. Załóż mu plecak odrzutowy, a w jego ręce włóż blaster jonowy i energonowy topór. W komplecie są też inne autentyczne akcesoria, takie jak kostka energonu i opcjonalny panel. Całość uzupełnia plakietka do ekspozycji, która zaprezentuje wszystkim Twoją pasję do Transformersów.

W konstrukcji znajdzie się 19 przegubowych elementów, które pozwolą dokonać transformacji z mierzącego ok. 35 centymetrów robota, w ponad połowę mniejszą ciężarówkę. Jak się pewnie domyślacie — ze względu na sporą ilość elementów składających się na ten zestaw, powstał on z myślą o dorosłych użytkownikach. Mimo wszystko nie zabrakło w nim akcesoriów (m.in. blastera jonowego, Matrycy Przywództwa, kostki energonu czy plecaka odrzutowego), które mogą posłużyć do odegrania kultowych scen z serialu i filmów.

Premiera zestawu Lego Optimus Prime już wkrótce. Ma on trafić do sprzedaży pierwszego czerwca 2022 roku, a oficjalna strona produktu zdradza też jego cenę. W Polsce zapłacimy za niego 799,99 złotych. Tanio nie jest, ale do tego chyba wszyscy fani Lego zdążyli już przywyknąć.

Trudno jednak odmówić producentom rozmachu. To jeden z niewielu zestawów w ich bogatym portfolio, który zaoferuje ruchome elementy, ale prawdopodobnie pierwszy który robi to z takim rozmachem. Dla fanów Optimusa Prime'a i duńskich klocków — pozycja obowiązkowa. W sam raz by sprawić sobie radość z okazji dnia dziecka ;-).