LEGO Ideas powraca z kolejnymi 36 pomysłami

Jak w zeszłym roku w swoim artykule tłumaczył Piotr Kurek, LEGO Ideas to projekt, który zachęca fanów popularnych klocków do tworzenia własnych zestawów. Poddawane ocenie przez społeczność, a następnie przez pracowników firmy, mają szansę trafić do sprzedaży. Wśród fanowskich propozycji znajdują się zarówno autorskie zestawy, jak i inspirowane znanymi seriami gier wideo, książek, filmów czy seriali — pomysłów jest mnóstwo i bardzo często zapierają dech w piersiach, a kreatywność przechodzi wszelkie pojęcie. Jeśli chcecie zobaczyć zeszłoroczne propozycje, kliknijcie tutaj. Teraz jednak przejrzyjmy najciekawsze LEGO Ideas z tego roku.

This is fine

Źródło: LEGO

Pierwszy zestaw przykuwający uwagę jest zaskakująco prosty, lecz propozycję tę docenią wszystkie osoby gustujące w memach. Uśmiechnięty piesek z kubkiem kawy w płonącym domu z dopiskiem „This is fine” to prawdziwy klasyk i obrazek bardzo często widywany w sieci — a jeśli skradnie serca głosujących, to wkrótce będziecie mogli go oglądać na swojej półce w domu.

Pac-Man i kolorowe duszki, ale to klocki

Źródło: LEGO

Pac-Mana zna każdy. Kultowa gra, która królowała na automatach, w której uciekaliśmy żółtą kulką przed kolorowymi duszkami i zbieraliśmy specjalne elementy dodające nam punkty czy pozwalające na zjedzenie wspomnianych duszków. Prawdziwa klasyka została zaproponowana w formie klocków LEGO i muszę przyznać, że na taki zestaw sam bym się skusił.

Ale odlot!

Źródło: LEGO

Kojarzycie animację Pixara pod tytułem „Odlot”? Dom z kolosalną ilością balonów przyczepionych do dachu i chwytająca za serce przygoda starszego, pozornie wrednego mężczyzny, oraz młodego harcerza… a to zaledwie mała część całości. Nie tylko polecam nadrobić ten film, jeśli Was on ominął, ale również liczyć na to, że ten zestaw LEGO trafi do sprzedaży.

Świątynia z The Legends of Zelda: Breath of the Wild

Źródło: LEGO

Jedna z najlepszych gier ostatnich lat i system seller w przypadku Nintendo Switch, czyli Breath of the Wild. Mało która gra robi takie wrażenie, jak najnowsze przygody Linka — a jeden z fanów postanowił odtworzyć Świątynię Czasu z tej właśnie gry. Projekt nie tylko będzie prawdziwą gratką dla fanów serii dostępnej wyłącznie na sprzętach japońskiego giganta, ale także świetną ozdobą pomieszczenia. Zresztą, spójrzcie sami.

Dom Jacka Szkieletona

Źródło: LEGO

Król Miasteczka Halloween, Jack Szkieleton, poza niepokojącym wyglądem, kojarzy się z jednym z najbardziej ekstrawaganckich… domów. Projekt LEGO z właśnie jego posiadłością wygląda na naprawdę niełatwy do zbudowania, lecz nie mam wątpliwości, że poza satysfakcją, całość będzie zwyczajnie zachwycająca.

Taki zegar to marzenie każdego geeka

Źródło: LEGO

Chociaż jest to jeden z prostszych projektów, to jestem w nim całkowicie zakochany. Chociaż od lat w celu sprawdzenia godziny sięgam po zegarek na nadgarstku, telefon czy zerkam na górną część ekranu laptopa, to taki zegar w mieszkaniu chętnie bym postawił. Prosty, lecz automatyczny zegarek zbudowany z klocków LEGO to prawdziwa bajka — i w tym przypadku naprawdę mocno liczę, że wkrótce będę mógł go kupić.

To tylko kilka propozycji, które według mnie są najciekawsze. Gdybym miał wybrać jeden zestaw, byłbym bardzo rozbity — dlatego mam nadzieję, że jak najwięcej projektów trafi na półki sklepowe. Pełną listę nowych LEGO Ideas znajdziecie na oficjalnej stronie LEGO pod tym linkiem. Dajcie znać, który przypadł Wam najbardziej do gustu.

Źródło: LEGO