Mój pierwszy zakup w 2023 r. Idealny zestaw LEGO dla fanów sztuki japońskiej

LEGO Art to specjalna seria zestawów, która z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom sztuki - nie tylko tej klasycznej. Przygotowane z myślą o dorosłych fanach klocków oferują kultowe dzieła sztuki, muzyki i kina. Każdy z nich można powiesić na ścianie w domu lub w pracy. Tak też jest w przypadku najnowszego zestawu Hokusai - "Wielka fala", który do sklepów trafi w najbliższych dniach.

Jesteśmy zachwyceni, że fani sztuki i kultury japońskiej będą mieli szansę zanurzyć się w relaksującym projekcie odtworzenia ikonicznej Wielkiej Fali, uwiecznionej w zestawie LEGO Art

- mówi Annemette Baaskjær Nielsen, Projektant Grupy LEGO.

Katsushika Hokusai stworzył swój drzeworyt Wielkej fali w Kanagawie na początku lat 30-tych XIX wieku. I do dziś obraz ten zdobi ściany muzeów, inspiruje popkulturę i jest odtwarzany jako sztuka uliczna na całym świecie. Obraz przedstawia górę Fudżi, ikonę Japonii, za wielką falą, która przykrywa grupę małych łodzi. I właśnie on był inspiracją do stworzenia nowego zestawu LEGO Art. Składający się z 1810 zestaw uwzględnia wiele warstw i elementów o różnych kształtach, które oddają linie i głębię oryginalnego dzieła Hokusai. Elementy zawierają sześć płytek w formie płótna, dwa wieszaki, rozdzielacz klocków i dekoracyjną płytkę z podpisem Hokusaia. Po złożeniu, obraz ma 52 cm wysokości i 39 cm szerokości. To świetny prezent dla każdego, kto pasjonuje się sztuką.

LEGO Hokusai - "Wielka fala". Gratka dla fanów sztuki japońskiej

Niestety za zestaw trzeba sporo zapłacić - przynajmniej jeśli chodzi o oficjalną dystrybucję. W polskim sklepie LEGO Hokusai- "Wielka fala" kosztuje 479,99 zł. Na net moment sklep przyjmuje zamówienia oczekujące, a wysyłka nastąpi przed 6 stycznia 2023. Patrząc jednak na pozostałe sklepy i oferty, zestaw też można kupić w cenach oscylujących w granicach 400 zł.

Wydawać by się mogło, że klocki LEGO to domena przede wszystkim najmłodszych - i nie ma się co dziwić, skoro większość zestawów kierowanych jest do dzieci i młodzieży. Jednak po klocki sięgają także dorośli fani budowania, którzy z tego typu zabawą mieli do czynienia za młodu. Co ciekawe, LEGO może być odpowiedzią na stres dostarczając zróżnicowanej rozrywki dla każdego - bez względu na wiek. Nie dziwi więc, że firma mocno angażuje się w tworzenie rozbudowanej oferty, która dociera do każdej grupy wiekowej.

Według badań pochodzących z globalnego raportu Grupy LEGO "Play Well 2022", większość dorosłych (93%) regularnie odczuwa stres i szuka nowych sposobów na odprężenie i relaks (80%). Większość z nich (92%) chce się zrelaksować i odnaleźć balans poprzez aktywności, które są związane z ich hobby i zainteresowaniami. Fani sztuki i klocków LEGO mogą odprężyć się podczas budowania i słuchania towarzyszącej ścieżki dźwiękowej, jednocześnie przeglądając książeczkę z instrukcjami, w której znajdują się szczegóły dotyczące oryginalnego dzieła sztuki.