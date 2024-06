Ponad 80 filmów zniknie ze SkyShowtime. Co warto obejrzeć? [LISTA]

Rotacja filmów w ofertach VOD to zjawisko dobrze znane miłośnikom platform streamingowych. Serwisy takie jak SkyShowtime regularnie aktualizują swoje biblioteki, dodając nowe tytuły, ale często usuwają inne. To dynamiczne środowisko zapewnia świeżość oferty, ale na zniknięcie kilku nieobejrzanych przez nas jeszcze produkcji lepiej się przygotować.

Dlatego poniżej znajdziecie polecane przez nas tytuły i pełną listę produkcji, które z dużą dozą prawdopodobieństwa pożegnamy z końcem czerwca. Możliwe, że część z nich wróci do oferty wcześniej lub później, ale terminy wygaśnięcia licencji najczęściej oznaczają usunięcie filmów z katalogu i przerwę na kilka tygodni.

Co obejrzeć na SkyShowtime?

Wśród filmów oznaczonych do usunięcia są "Babylon" i "Kod Merkury". Pierwszy z nich to film, który przenosi nas do złotej ery Hollywood, ukazując zarówno blaski, jak i cienie przemysłu filmowego. Opowiada o ambicjach i upadku wielu gwiazd w czasach niepohamowanej dekadencji. “Kod Merkury” to thriller sensacyjny z Brucem Willisem, w którym autystyczny chłopiec odkrywa tajny kod rządowy, stając się celem bezwzględnych zabójców. Film łączy elementy akcji z głębokim przesłaniem dotyczącym inteligencji i bezpieczeństwa narodowego.

"Mother!" to psychologiczny horror, który bada granice ludzkiej psychiki. Reżyser Darren Aronofsky, który właśnie otrzymał polskie obywatelstwo, przedstawia historię pary, której spokojne życie zostaje zakłócone przez przybycie nieznajomych, prowadząc do serii niepokojących i surrealistycznych wydarzeń. Co ciekawe, SkyShowtime wciąż posiada u siebie film “Niesamowity Hulk” z uniwersum Marvela. W nim naukowiec Bruce Banner zmaga się ze swoją alter ego – Hulkiem. Na widzów liczących na niezły horror czeka produkcja pt. "Ruiny", który zabiera nas do serca mrocznej dżungli, gdzie grupa przyjaciół odkrywa przerażającą tajemnicę starożytnej świątyni Majów.

Filmy, które znikną ze SkyShowtime

W ofercie SkyShowtime są także "Sprzymierzeni", czyli to melodramat wojenny z Bradem Pittem i Marion Cotillard w rolach głównych, opowiadający o dwóch szpiegach, którzy zakochują się w sobie podczas misji w czasie II wojny światowej, a następnie muszą stawić czoła podejrzeniom o zdradę. Pozostają w klimatach wojennych, nie sposób nie polecić "Szeregowca Ryan'a" - klasycznego dramatu wojennego od Stevena Spielberga. Film przedstawia misję ratunkową amerykańskich żołnierzy w Normandii i jest hołdem dla odwagi i poświęcenia żołnierzy alianckich podczas II wojny światowej.

Mało popularny, ale godny uwagi film pt. "Sztuka samoobrony" to nietypowa czarna komedia, która śledzi losy nieśmiałego księgowego uczącego się karate (w tej roli Jesse Eisenberg), aby bronić się przed agresją. Zdecydowanie warto także nadrobić "Ucieczkę z Alcatraz", czyli dramatyczny thriller z 1979 roku, który opowiada autentyczną historię grupy więźniów z najbardziej strzeżonego więzienia w Ameryce. W filmie, w którym główną rolę gra Clint Eastwood, więźniowie planują niemożliwą ucieczkę, która nigdy wcześniej nikomu się nie udała. Na polepszenie nastroju można zobaczyć natomiast "Wszystko za życie" - film biograficzny z 2007 roku w reżyserii Seana Penna, oparty na książce Jona Krakauera. Opowiada on o Christopherze McCandlessie, wybitnym studencie, który postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie i wyruszyć w podróż do dzikiej Alaski.

Filmy dostępne na SkyShowtime do 30 czerwca

Alfie (1966)

Amerykański żigolak (1980)

Amityville (2005)

Azyl (2017)

Błękitna fala (2002)

Cień wątpliwości (1943)

Cruise (2018)

Cujo (1983)

Człowiek, którego nie było (2001)

Do szaleństwa (2011)

Dreamgirls (2006)

Dziewczyna z ekstraklasy (2010)

Dziewczyna z komputera (1985)

Elizabethtown (2005)

Flintstonowie (1994)

Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas! (2000)

Hellraiser V: Wrota piekieł (2000)

Hellraiser: Droga do piekła (2002)

Ja cię kocham, a ty z nim (2007)

Jackass 2.5 (2007)

Jackass 3.5 (2011)

Jackass 3D (2010)

Jackass świry w akcji (2002)

Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5 (2014)

Jackass: Świry w akcji 2 (2006)

Jad (2005)

Jarhead 2: W polu ognia (2014)

Jarhead 3: Oblężenie (2016)

Jeździec bez głowy (1999)

K-9 (1989)

Kings (2017)

Kod Merkury (1998)

Kolacja dla palantów (2010)

Lot z przygodami (2017)

Loving (2016)

Margot jedzie na ślub (2007)

Marnie (1964)

Martwa cisza (2007)

Mięso (2017)

Miłość na zamówienie (2006)

Mother! (2017)

Niesamowity Hulk (1977)

Nightwatch (1997)

Old School: Niezaliczona (2003)

Oni (1998)

Ostrza chwały (2007)

Pajęczyna Charlotty (2006)

Potwory kontra Obcy (2009)

Przerażacze (1996)

Psychol (1998)

Psychoza II (1983)

Rodzina od zaraz (2018)

Rozdarta kurtyna (1966)

Rozważna, romantyczna i śnieżne bałwany (2019)

Ruiny (2008)

Sabotaż (1942)

Shrek the Musical (2013)

Sprzymierzeni (2016)

Stary, kocham cię (2009)

Strażnicy marzeń (2012)

Szarada (1963)

Szał (1972)

Szczury z supermarketu (1995)

Szeregowiec Ryan (1998)

Szkolna zaraza (2014)

Sztuka samoobrony (2019)

The Boy (2015)

To sprawa osobista (2019)

Ucieczka z Alcatraz (1979)

W imię ojca (1993)

Wielki Mur (2016)

Wilkołak (1941)

Wojna i pokój (1956)

Wojownicy (1979)

Worricker - Drugie starcie (2014)

Wszystko za życie (2007)

Zakochany Szekspir (1998)

Zimne dranie (2005)

Zmiana pasa (2002)

Zmowa pierwszych żon (1996)

Zoolander 2 (2016)

Zoolander (2001)

Śmieć (2014)

Życie (1999)

Film dostępny na SkyShowtime do 7 lipca

Babilon (2022)

Źródło listy: Upflix.pl