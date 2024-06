Serial "The Last of Us" będzie dłuższy niż wielu zakładało. Ile będzie miał sezonów?

Dla wielu to może być zaskoczeniem, ale też bardzo miłą niespodzianką. Twórcy serialu "The Last of Us" zdradzają swoje plany związane z liczbą sezonów

The Last of Us był jednym z najgłośniejszych seriali ubiegłego roku. Nic więc dziwnego, że kontynuacji wyglądamy z wypiekami na twarzy. Drugi sezon serialu zbliża się wielkimi krokami — i dowiedzieliśmy się ostatnio że będzie miał mniej odcinków, niż pierwszy z nich. Na tym jednak jeszcze nie koniec. Twórcy serialu zdradzili bowiem, że o ile gra liczy sobie obecnie dwie odsłony — to serial na dwóch sezonach się nie skończy.

Ile sezonów będzie miał "The Last of Us"? Twórcy zdradzają swoje plany

Jeżeli myśleliście że drugi sezon "The Last of Us" będzie końcem serialowej przygody bohaterów, to spokojnie. W najnowszym wywiadzie udzielonym Deadline, Neil Druckmann i Craig Mazin zdradzają, że ich plany opiewają na nieco dłuższe opowiadanie tej historii. I że nie widzą szans na to, by zamknąć wszystko w dwóch sezonach.

Nie sądzimy, że będziemy w stanie opowiedzieć tę historię nawet w dwóch sezonach [2 i 3], ponieważ nie spieszymy się i podążamy interesującymi ścieżkami, co zrobiliśmy też trochę w sezonie 1. Czujemy, że prawie na pewno będzie tak, że - o ile ludzie będą nadal oglądać, a my będziemy mogli robić więcej telewizji - sezon 3 będzie znacznie większy. I rzeczywiście, historia może wymagać sezonu 4.

Jak zatem widać — twórcy mają dość bogate plany jeżeli chodzi o dalszy rozwój tamtejszej historii co... nie ukrywam: cieszy. Serial spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem — i to nie tylko wśród miłośników gier, ale dobrych seriali w ogóle.

Na tę chwilę jednak wciąż czekamy na premierę drugiego sezonu, który ma trafić na ekrany dopiero w przyszłym roku.