Gra Horizon Forbidden West swoją premierę na PlayStation 5 i PlayStation 4 będzie miała już w ten piątek, 18 lutego. Jak Horizon wypada na nowej generacji przeczytacie w naszej recenzji. Jeśli jesteście fanami marki i lubicie klocki LEGO to tez zestaw będzie dla Was idealny. Oto Żyraf z Horizon Forbidden West.

Współpraca z zespołem Guerrilla była naprawdę niezwykła To prawdziwi pasjonaci gry Horizon Forbidden West, a ich wsparcie przy stworzeniu autentycznie prezentującego się modelu z klocków LEGO było bezcenne. Dzięki naszej bliskiej współpracy mogliśmy w zestawie zawrzeć odniesienia do wszystkich najbardziej kultowych aspektów Horizon Forbidden West - od niesamowitych maszyn, tajemniczych ruin, aż po wyjątkowe plemiona i olśniewającą scenerię

- mówi Isaac Snyder, projektant w Grupie LEGO dodając, że oba zespoły projektowe darzyły się naprawdę ogromnym szacunkiem, a wszyscy zaangażowani w temat byli bardzo podekscytowani, widząc, jak ten model ożywa.

Guerrilla Games, PlayStation i LEGO. Nowy zestaw klocków z okazji premiery Horizon Forbidden West

Model Horizon Forbidden West: Żyraf ma ponad 34 cm wysokości, 23 cm szerokości i 17 cm głębokości i składa się z 1222 elementów. Sam Żyraf to oczywiście charakterystyczna "głowa w kształcie dysku, anteny wystające z szyi, struktury przypominające ogony. Długie nogi maszyny zostały wiernie odwzorowane w stylu LEGO. W zestawie nie mogło zabraknąć Aloy - głównej bohaterki gry. Jej minifigurka wyposażona jest w łuk i zbudowaną z klocków włócznię, a figurka Czujki ma oko w różnych kolorach do wyboru: niebieskie, żółte i czerwone. Do tego podstawka do ekspozycji ze znanymi detalami krajobrazu z gry. W komplecie znalazły się zbudowana z klocków brzoza, wysoka trawa i zardzewiały sygnalizator świetlny porośnięty pnączem.

Zestaw będzie dostępny od maja 2022 r. na stronie LEGO oraz w sklepach stacjonarnych za 379,99 zł.