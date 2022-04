To jednak nie koniec rewelacji. Jeśli jesteście graczami, to z pewnością niejednokrotnie marzyliście o tym, żeby przyciąć krótką drzemkę nie odchodząc od biurka lub zwyczajnie zostać już przy swoim stanowisku i tam oddać się w objęcia Morfeusza, bez konieczności przenoszenia się do łóżka. Chociaż gamingowe fotele zazwyczaj mają rozkładane oparcie, to nie jest to idealne miejsce do spania.

Źródło: Bauhutte

Wyjściem z tej sytuacji wydaje się zatem… gamingowe łóżko. To nie tylko życzenie czy mokry sen, a fakt. Japońska firma Bauhutte stworzyła elektryczne łóżko dla graczy z przymocowaną szafką nocną, która może posłużyć do trzymania kontrolerów, myszki, przekąsek - czego tylko chcecie. Łóżko posiada pilot, za pomocą którego możemy kontrolować nasz materac i podnosić się do pozycji siedzącej unosząc plecy, poczuć się jak na wygodnym fotelu samochodowym poprzez podniesienie dolnej części łóżka, czy po prostu się położyć na prostym materacu.

Opcji ustawienia materaca jest mnóstwo i w istocie ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia. Gamingowy materac jest niesamowicie uniwersalny i pozwala na granie w najdziwniejszych pozycjach, następnie pozwalając na udanie się na odpoczynek w celu zregenerowania naszych oczu i odzyskania sił przed kolejną rozgrywką.

Źródło: Bauhutte

Japońska firma poza materacem sprzedaje również całe pasmo akcesoriów do tego łóżka. Dodatkowo możemy dokupić pudełko na puszki energetyków (prawdziwe gamer fuel), gamingowym stojakiem na ubrania, biurkiem i miejscem na przechowywanie gamingowych akcesoriów. Można zatem powiedzieć, że Bauhutte sprzedaje całe wyposażenie do kawalerki dla prawdziwego gracza.

Rama łóżka ma około 1,98 metra długości i 94 centymetry szerokości. Sama rama została wyceniona na 59800 jenów, czyli blisko 2000 zł. Na ten moment produkt jest sprzedawany głównie w Japonii, jednak możecie zamówić to cacko przez japoński Amazon.

Źródło, obrazek wyróżniający: Bauhutte