Uber One: obietnica darmowych dostaw czy subskrypcyjna pułapka?

Co to jest Uber One?

W aplikacjach „jedzeniowych” coraz częściej pojawiają się abonamenty, z którymi wiążą się pewne benefity. Uber nie chce zostać w tyle, więc jakiś czas temu w ich ofercie pojawiła się usługa Uber One – pakiet dla tych, którzy regularnie zamawiają przez Uber Eats. W teorii brzmi świetnie: darmowe dostawy, niższe opłaty, promocje tylko dla subskrybentów. Wiadomo jednak, że każda obietnica czegoś „za darmo” musi się gdzieś zbilansować.

Reklama

Uber One zadebiutował w Polsce w listopadzie 2023 roku i oferuje sporo – o ile spełniasz konkretne warunki. Subskrypcja kosztuje 12,99 zł miesięcznie lub 129,99 zł rocznie. W zamian możesz liczyć na:

0 zł za dostawę z restauracji przy zamówieniu powyżej 50 zł.

przy zamówieniu powyżej 50 zł. 0 zł za dostawę ze sklepów spożywczych przy zakupach od 70 zł.

przy zakupach od 70 zł. Zniżki do 50% na tzw. opłatę za usługę .

. Cashback do 15% w formie Uber Credits za przejazdy.

w formie Uber Credits za przejazdy. Dostęp do najlepiej ocenianych kierowców (jeśli akurat są dostępni).

(jeśli akurat są dostępni). Specjalne promocje tylko dla subskrybentów.

Jeśli zamawiasz regularnie i przekraczasz progi, brzmi jak czysty zysk. Jeśli jednak twoje zamówienia to raczej burger i frytki za 35 zł – warto dwa razy przemyśleć wykupienie subskrypcji.

Uber One: Ile to kosztuje i kiedy się zwraca?

Miesięczna opłata 12,99 zł to – jak na polskie warunki – naprawdę przyzwoita cena. Jeśli zamawiasz chociaż dwa razy w miesiącu jedzenie za więcej niż 50 zł, Uber One powinien się zwrócić już przy drugim zamówieniu.

Progi, które nieco psują zabawę

Nie jest to niestety subskrypcja idealna. Kluczowe są tutaj progi minimalne:

50 zł dla zamówień z restauracji,

dla zamówień z restauracji, 70 zł dla zakupów spożywczych.

Jeśli masz ochotę tylko na domowy obiadek za 40 zł, to… albo dokładasz do zamówienia coś jeszcze, albo rezygnujesz z darmowej dostawy.

Jak anulować Uber One i nie płacić za kolejny miesiąc

Nie wszyscy będą zadowoleni z Uber One, więc od razu nasuwa się pytanie – jak z tego zrezygnować? Tu kluczowa jest jedna informacja. Pamiętaj, aby anulować subskrypcję co najmniej 48 godzin przed datą odnowienia. Jeśli tego nie zrobisz, Uber upomni się o kolejną płatność i pieniądze znikną z konta. Niby nie jest to porażająca kwota, ale jeśli nie planujesz zamawiać jedzenia w danym miesiącu, zawsze to pewna oszczędność.

Anulowanie w aplikacji:

Otwórz Uber Eats Kliknij „Konto” Przejdź do „Uber One” Kliknij „Zarządzaj członkostwem” („Manage Membership”) Wybierz „Zakończ członkostwo” („End Membership”) Potwierdź klikając „Continue” → „End Uber One”

Anulowanie przez stronę:

Wejdź na help.uber.com → zaloguj się → wyszukaj „Uber One” i kliknij odpowiedni artykuł z przyciskiem anulowania.

Reklama

Warto pamiętać, że nawet jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, to nadal do końca danego cyklu rozliczeniowego dostęp do benefitów będzie aktywny. Gdyby pojawiły się jakieś komplikacje, nieautoryzowane obciążenia możesz zgłaszać przez stronę help.uber.com.

Protip: Ustaw przypomnienie na telefonie 2-3 dni przed końcem darmowego miesiąca. Uber raczej nie przypomni o tym, że za chwilę znowu ściągną pieniądze z Twojego konta.

Reklama

Kiedy warto zapłacić za Uber One?

Uber One ma sens, jeśli:

zamawiasz 2–3 razy w miesiącu za powyżej 50 zł,

korzystasz również z przejazdów Uberem, na które możesz wykorzystać cashback w formie Uber One Credits,

chcesz mieć dostęp do ofert specjalnych.

Nie warto, gdy:

zamawiasz raz na jakiś czas,

twoje zamówienia nie przekraczają 30–40 zł,

nie masz głowy do pilnowania daty anulowania.

Uber One to opcja dla tych, którzy realnie i regularnie korzystają z Uber Eats – i potrafią sobie wyliczyć, czy to się faktycznie opłaca. Wciąż jednak uważam, że 12,99 zł to nie najgorsza cena, jak za taką usługę.