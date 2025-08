Nintendo miażdży konkurencję. Tak fantastycznego startu nie miała żadna inna konsola

Nintendo pozamiatało. W zaledwie miesiąc od premiery Nintendo Switch 2, Japończycy mają powody do dumy. Takiej sprzedaży konkurencja może tylko pozazdrościć.

Premiera Nintendo Switch 2 za nami – konsola zadebiutowała w sprzedaży 5 czerwca, przynosząc znacznie więcej nowości niż model z 2017 roku. Najistotniejszą przewagą nowego urządzenia jest ulepszona architektura sprzętowa, która zapewnia płynniejszą rozgrywkę nawet w bardziej wymagających grach. Zastosowany procesor pozwala uruchamiać tytuły takie jak Cyberpunk 2077 bez większych kompromisów graficznych. W trybie przenośnym Switch 2 wyświetla obraz w rozdzielczości 1080p, natomiast po podłączeniu do telewizora – nawet w 4K. Dla porównania podstawowy Switch OLED obsługuje jedynie 720p w trybie przenośnym i 1080p w stacji dokującej, co oznacza sporą różnicę jakości. Czy Switch 2 spełnia oczekiwania graczy? Liczby nie kłamią, gdyż Nintendo mówi o ogromnym, wręcz rekordowym sukcesie sprzedażowym.

Reklama

Zaledwie cztery dni od premiery japońska korporacja ogłosiła sukces. Switch 2 w tym czasie rozszedł się w nakładzie przekraczającym 3,5 mln sprzedanych egzemplarzy. I to w warunkach, z których Nintendo nie do końca było zadowolone. W Japonii Switcha 2 można było kupić wyłącznie w ramach loterii organizowanych przez giganta, jak i najpopularniejsze sieci sklepów – wszystko w ramach walki ze scalperami. W USA konsol na sklepowych brakowało, podobnie jak w niektórych europejskich krajach. W Polsce? Konsola dostępna była niemal wszędzie i także teraz można ją znaleźć bez większego wysiłku.

Nintendo zawstydza konkurencję. A to dopiero początek

Jednak te 3,5 mln na premierę to dopiero początek. W ramach najnowszego podsumowania finansowego, które obejmuje kwartał kończący się 30 czerwca. Nintendo aktualizuje liczby i po raz pierwszy uwzględnia dane związane ze sprzedażą Switcha 2 i gier dostępnych na tę konsolę. Czego się dowiadujemy? W pierwszym miesiącu sprzedaży, nowa konsola sprzedała się w nakładzie przekraczającym 5,82 mln sztuk na całym świecie. To fantastyczny wynik, którego pozazdrościć może konkurencja. W 2020 r., gdy na rynku debiutowały PS5 i Xbox Series X|S, liczby sprzedanych konsol były znacznie mniejsze. Sprzęt Sony w pierwszych czterech tygodniach przekroczył 3,5 mln sprzedanych egzemplarzy, natomiast Microsoft nie zdradził żadnych liczb, co świadczyć może o wstydliwej sprzedaży.

Wraz z gigantyczną sprzedażą Nintendo Switch 2 mamy ogromne liczby sprzedanych gier. A konkretnie Mario Kart World, które przekroczyło liczbę 5,63 mln egzemplarzy. Warto jednak zaznaczyć, że liczba ta obejmuje także zestawy konsola+gra, która była najchętniej wybierana przez graczy z całego świata. Ogólnie, samych sprzedanych gier mamy 8,67 mln sztuk – liczba ta zawiera produkcje innych studiów, nie tylko Nintendo. Można śmiało założyć, że swoją cegiełkę dołożyło polskie studio CD Projekt RED, które na premierę Switcha 2 przygotowało świetnie przygotowany port Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate zawierającej dodatek fabularny „Widmo Wolności”.

A to dopiero początek przygody Switcha 2 na rynku. Konsola zadebiutowała zaledwie dwa miesiące temu, a powyższe dane dotyczą tylko pierwszego miesiąca jej sprzedaży. Nintendo ma powody do radości i z pewnością zaciera ręce przed kolejnymi sukcesami – a tych nie zabraknie, parząc na to, że swoje wsparcie dla konsoli potwierdziły najważniejsze studia i wydawcy z całego świata.