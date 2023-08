Legion Go: Lenovo bezwstydnie połączyło Switcha i Steam Decka!

Do sieci trafiły pierwsze grafiki przedstawiające Lenovo Go — przenośny komputer/konsolkę. Wygląda jak połączenie znanych, lubianych i sprawdzonych pomysłów.

Można odnieść wrażenie, że w 2023 każdy szanujący się producent elektroniki chce mieć swoją przenośną konsolkę. Segment przez lata ignorowany — a po niezbyt wielkim sukcesie PS Vita (przynajmniej na zachodzie) porzucany przez producentów konsol. Tylko Nintendo od lat wiernie się go trzyma. Jak pokazuje ogromny sukces Switcha — słusznie.

Od lat też rozmaici producenci próbują swoich sił w przenośnych PC. Głównie chińscy — i był to sprzęt niszowy, dla największych pasjonatów. Na rynku w temacie namieszał dopiero Steam Deck. Debiutujący w ubiegłym roku sprzęt od Valve przyciągnął uwagę szerszej publiki zupełnie innym podejściem. Owszem, to wciąż jest "PC w formie handhelda" oferujący ogrom możliwości. Ale przy okazji to pierwszy na rynku sprzęt z tego segmentu oferujący coś więcej niż "macie Windowsa i róbta co chceta". Do tego jest też świetnie wyceniony oraz posiada coś, czego konkurencja może mu tylko pozazdrościć: wsparcie oddanej społeczności.

Nie zmienia to jednak faktu, że kolejki producenci próbują swoich sił w temacie. Latem do sklepów trafił potężny Asus ROG Ally (którego porównaliśmy ze Steam Deckiem), a teraz do gry ma dołączyć kolejny silny zawodnik. Tym razem od Lenovo.

Lenovo Go (źródło: Windowsreport.com)

Lenovo Legion Go — ta konstrukcja coś mi przypomina...

O tym że Legion Go powstaje dowiedzieliśmy się kilka tygodni temu. Nie było wówczas specjalnie wielu szczegółów dotyczących sprzętu, Piotr zebrał wówczas wszelkie dostępne informacje na jego temat — wszystkie nieoficjalne:

Co oferować będzie Legion Go? Zdaniem źródeł Windows Central sprzęt ten będzie wyposażony w 8-calowy ekran, czyli większy niż to, co obecnie oferują Steam Deck czy ASUS ROG Ally. Sercem urządzenia ma być układ AMD Phoenix 7040, choć serwis zastrzega, że nie ma jeszcze konkretnych informacji związanych ze specyfikacją techniczną Legion Go i firma może zdecydować się na inne podzespoły. A kiedy premiera? Tego też Windows Central nie wie. Nie ma też żadnych informacji mówiących o tym, kiedy Lenovo oficjalnie zaprezentuje swoje urządzenie do grania przenośnego.

Teraz Windows Report wraca z grafikami, które rzekomo pokazują nowy sprzęt od Lenovo. I sama konstrukcja przywodzi na myśl... połączenie Nintendo Switch i Steam Deck. Nintendo Switch — przez odpinane kontrolery (bez nich sprzęt również wygląda jak niepozorny tablecik). Te jednak nie wyglądają tak... niewygodnie, jak Joy-Cony. Jeden z nich (prawy) posiada także płytkę dotykową na wzór tej znanej ze sprzętu Valve. Ponadto urządzenie oferuje także rozciągającą się przez całe plecki urządzenia stopkę, analogiczną do tej znanej z modelu Nintendo Switch OLED. Na tych obrazkach urządzenie jawi się jednak jako dość pokaźnych rozmiarów — i mam tu na myśli przede wszystkim jego grubość. Steam Deck także nie należy do cienkich, za to jego ergonomia jest nieporównywalnie lepsza niż Switcha.