PlayStation Plus wypada z formy? Z abonamentu znika mnóstwo świetnych gier!

Chociaż do PlayStation Plus Extra i Premium co miesiąc dochodzi mnóstwo ciekawych gier, to coraz więcej intrygujących pozycji zaczyna uciekać.

PlayStation Plus rozpieszcza, ale też rozczarowuje

Już jakiś czas temu Sony postanowiło rozszerzyć usługę PlayStation Plus, dzieląc ją na trzy różne abonamenty, tworząc tym samym konkurencję dla Game Passa. PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić — choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

I właśnie to usuwanie jest problemem. Spójrzmy na niedawno dodane gry — w ostatnich dwóch miesiącach do katalogu PlayStation Plus Extra dołączyły takie gry jak:

It Takes Two;

Sniper Elite 5;

Undertale;

Snowrunner;

World War Z;

The Ascent;

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated;

Melty Blood: Type Lumina;

Circus Electrique;

Dynasty Warriors 9;

Samurai Warriors 5;

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure;

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R;

Monster Jam Steel Titans;

Destiny 2: The Witch Queen;

Lost Judgment;

Dreams;

Moving Out 2;

Destroy All Humans 2 Reprobed;

Two Point Hospital: Jumbo Edition;

Source of Madness;

PJ Masks: Heroes of the Night;

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures.

To całkiem niezłe zestawienie i faktycznie jest w co grać (chociaż pomimo kilku hitów nie brakuje „zapchajdziur”), ale ciężko nie odnieść wrażenia, że straty są zdecydowanie większe.

Mnóstwo świetnych gier znika z katalogu PlayStation Plus

W tym miesiącu z katalogu PlayStation Plus Extra znikają takie produkcje jak głównie:

Borderlands 3;

Carmageddon: Max Damage;

DCL - The Game;

GRIP;

Nidhogg;

The Crew 2;

Yakuza 0;

Yakuza Kiwami;

Yakuza Kiwami 2.

Teraz w sieci pojawiły się informacje, że w przyszłym miesiącu znikną takie produkcje jak:

Steep;

Deathloop;

Watch Dogs;

Watch Dogs 2;

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands;

Nidhogg 2.

Coraz więcej popularnych i w niektórych przypadkach naprawdę wybitnych gier znika z abonamentu, co nie napawa graczy optymizmem.

Osobiście najbardziej płaczę za trzema odsłonami z serii Yakuza, chociaż nadchodzące zniknięcie Deathloopa również średnio mi odpowiada — nie skończyłem jeszcze produkcji od Arkane Studios i jeśli mam strzelać, to już może się to nie udać. Do tego jestem przekonany, że zniknięcie mnóstwa popularnych gier Ubisoftu, od wyścigów, przez grę akcji z widokiem z trzeciej osoby z rozwiniętym trybem online, aż po dwie części „hakerskiego Grand Theft Auto”, również nie zadowolą graczy. Czy produkcje, które dojdą do abonamentu we wrześniu, będą w stanie nam to zrekompensować? Chociaż mocno na to liczę, to delikatnie powątpiewam. Cóż, czas pokaże.

