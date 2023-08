Pogromca Steam Deck od Lenovo? Co o nim wiadomo?

Lenovo ma pracować nad własną alternatywą dla Steam Deck i ASUS ROG Ally. Legion Go ma oferować nieco inne podejście do grania przenośnego. Czym się będzie charakteryzowało to urządzenie i kiedy trafi do sprzedaży?

Smartfony pokazały, że granie przenośne ma sens - i to nie tylko dla graczy niedzielnych, którzy poświęcają kilka minut dziennie na smartfonowe łamigłówki, czy mniejsze tytuły. Na iOS i Androidzie zagramy też w tytuły rozbudowane i oferujące rozgrywkę na długie godziny. Nie da się jednak ukryć, że najbardziej zapalonych graczy zaczyna interesować rynek konsol przenośnych. I nie mówię tu raczej o Nintendo Switch, a niewielkich rozmiarów pecetów, które otwierają przed hardcorowcami nowe możliwości.

Kilka tygodni temu Kacper porównywał dla Was Steam Deck i ASUS ROG Ally - dwa cieszące się popularnością rozwiązania oferujące nieco inne podejście do tematu gier przenośnych. Który sprzęt kupić? Przeczytajcie tekst ASUS ROG Ally kontra Steam Deck. Który handheld jest lepszy? i być może znajdziecie odpowiedź. Możecie też poczekać na coś innego. Bo jak się okazuje, coraz więcej firm chce swój własny przenośny sprzęt do grania. Widać ogromne zainteresowanie i potencjał dla tego segmentu rozrywki, więc wartu kuć żelazo póki gorące.

Jak informuje serwis Windows Central, nad swoim handheldem pracuje Lenovo, które w niedługiej przyszłości zaprezentuje go światu. Legion Go - bo tak może nazywać się to urządzenie - ma być alternatywą dla Steam Deck, ASUS ROG Ally i innych tego typu sprzętów, a kartą przetargową i gwarancją sukcesu ma być doświadczenie w produkowaniu produktów dedykowanych graczom. Co ciekawe, jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Lenovo myśli o tego typu handheldzie, ale miało to być urządzenie z Androidem na pokładzie, które skupiać się miało na graniu w chmurze i wspierać m.in. usług Microsoftu i NVIDIA. Wygląda jednak na to, że Lonovo ma nowy pomysł i stawia na granie lokalne.

Lenovo Legion Go. Co wiemy o sprzęcie, który ma być konkurencją dla Stream Deck?

Źródło: Depositphotos

Co oferować będzie Legion Go? Zdaniem źródeł Windows Central sprzęt ten będzie wyposażony w 8-calowy ekran, czyli większy niż to, co obecnie oferują Steam Deck czy ASUS ROG Ally. Sercem urządzenia ma być układ AMD Phoenix 7040, choć serwis zastrzega, że nie ma jeszcze konkretnych informacji związanych ze specyfikacją techniczną Legion Go i firma może zdecydować się na inne podzespoły. A kiedy premiera? Tego też Windows Central nie wie. Nie ma też żadnych informacji mówiących o tym, kiedy Lenovo oficjalnie zaprezentuje swoje urządzenie do grania przenośnego.

Jesteście zainteresowani tego typu sprzętem? Nintendo Switch i smartfony udowodniają, ze granie przenośne ma sens, a Steam Deck przeciera szlaki dla urządzeń, które oferują dostęp do bogatego katalogu gier PC. ASUS ROG Ally, który miał być tylko żartem prima aprilis, okazał się produktem na tyle interesującym, że potencjał w tego typu rozwiązaniach dostrzegają inni. Problemem jest jednak oprogramowanie i wsparcie. Jeśli przenośne granie na PC ma zdać egzamin, musi być wspierane przez największych graczy - od tych oferujących oprogramowanie (Microsoft) po sklepy z cyfrowymi grami. Nie da się jednak ukryć, że przyszłość zapowiada się naprawdę interesująco. I następca Nintendo Switch może mieć sporą konkurencję na rynku - choć o to byłbym raczej spokojny. Nintendo mocno stara się, by ich gry nie trafiały na inne platformy i nowa odsłona konsoli znajdzie swoich odbiorców.