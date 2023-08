Ubisoft zaskoczył graczy. Assassin’s Creed Mirage pojawi się wcześniej, niż zapowiadano!

Czekacie na Assassin’s Creed Mirage? Jeśli tak, to Ubisoft przygotował dla Was zaskakująco przyjemną niespodziankę.

Nowa odsłona Assassin’s Creed nadchodzi wielkimi krokami!

Jak niedawno pisał Piotr Kurek, Assassin’s Creed Mirage to już już w sumie trzynasta część serii, która ma nareszcie powrócić do korzeni zakonu. Zatłoczone uliczki IX-wiecznego Bagdadu będziemy eksplorować jako Basim, którego możecie kojarzyć z Valhalli, bo Mirage początkowo miał być tylko dodatkiem, ale projekt urósł do pełnoprawnej gry. Ubisoft opisuje swoją nadchodzącą produkcję w nadchodzący sposób:

Odkryj opatrzoną doskonałą fabułą przygodową grę akcji przedstawiającą transformację buńczucznego młodego mężczyzny w mistrza asasynów. Poznaj inspirujące postacie, które ukształtują przeznaczenie Basima i mogą tak naprawdę być kimś więcej, niż się wydają. Zostań najbardziej wszechstronnym asasynem w historii serii. Przemieszczaj się płynnie po mieście i wykorzystuj największy z dostępnych dotąd wachlarzy narzędzi. Przyjmuj zlecenia od biur Asasynów, zbieraj kluczowe wskazówki i po cichu pozbywaj się swych celów przy pomocy bardziej niż kiedykolwiek dotąd realistycznych skrytobójstw.

Premiera Assassin’s Creed Mirage będzie miało premierę? Ubsifot zaskakuje

Początkowo premiera Assassin’s Creed Mirage zaplanowana była na 12 października na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Xbox One. Nie można też zapominać o graczach PC — oni też mieli zagrać w tym dniu, jednak nie będą mogli kupić Mirage na Steam. Ubisoft potwierdza, że wersja na PC dostępna będzie wyłącznie w sklepach Epic Games Store oraz Ubisoft Store. Gra będzie również dostępna na platformie streamingowej Amazon Luna.

Nic nie wskazywało na żadne ewentualne opóźnienia, ale chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Deweloper postanowił… przyspieszyć premierę gry. Assassin’s Creed Mirage oficjalnie pojawi się równo tydzień wcześniej, dokładnie 5 października tego roku. Co Wy na to?

Źródło, grafika wyróżniającą: Ubisoft