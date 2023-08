Czekacie na Starfield? Już jutro posiadacze gry w wersji na Xbox lub komputery PC będą mogli pobrać ją wstępnie. A wszystko po to, by w dniu premiery lub nieco wcześniej móc zagrać w najnowszą produkcję studia Bethesda

Najnowsza produkcja studia Bethseda - Starfield - ma być największym i najbardziej dopracowanym projektem, nad którym pracowano od lat. Świat Starfield jest tak rozbudowany, że poznanie wszystkich jego sekretów nie będzie takie łatwe. Kilka tygodni temu z pomocą przyszło samo studio, zapraszające do zapoznania się bohaterami i kulturami świata Starfield w kilkuczęściowej antologii przybliżającej to, z czym gracze będą mieli wkrótce do czynienia. Dzięki niej, widzowie oraz gracze mogą poznać historię pilota kurierskiego z Nowej Atlantydy marzącego o ekscytującym życiu elit, zdaną tylko na siebie sierotę próbującą opuścić Akilę oraz parę ulicznych szczurów walczących o przetrwanie w Podbrzuszu Neonu.

Jednak antologia to dopiero początek przygotowań do premiery Starfield. Na oficjalnych stronach gry udostępniono kalendarium, które przybliża wydarzenia dziejące się na przestrzeni 280 lat od 2050 do 2330 r. który jest pierwszym rokiem wydarzeń zaprezentowanych w najnowszej produkcji studia Bethseda. Dowiadujemy się z niego m.in. tego, że w 2050 r. ludzi postawili pierwszy krok na Marsie, a w 2100 r. ludzkość zaczęła kolonizację kosmosu. Oś czasu Starfield to wydarzenia, które mają mieć ogromny wpływ na to, z czym nasz bohater będzie miał do czynienia w czasie jego kosmicznej przygody, którą gracze rozpoczną już w przyszłym miesiącu.

Starfield na ostaniej prostej. Grę pobierzecie już jutro!

Starfield swoją premierę będzie miała 6 września na konsole Xbox Series X|S oraz na komputery PC. Gracze mogą już teraz składać zamówienia przedpremierowe lub zagrać w dniu premiery w ramach abonamentu Game Pass. Zamówienia przedpremierowe Edycji Premium lub Edycji Konstelacji zapewni 5 dni wcześniejszego dostępu do gry. Jednak już jutro posiadacze konsol Xbox Series X|S oraz komputerów PC będą mogli rozpocząć wstępne pobieranie (pobranie wstępne wersji na Steam będzie dostępne od 30 sierpnia), które już 6 lub 1 września pozwoli na rozpoczęcie kosmicznej przygody. Warto to zrobić i nie czekać na premierę - Starfield na Xbox Series X i Series S zajmować ma ok. 126 GB, a wersja na PC wymagać będzie ok. 140 GB wolnej przestrzeni dyskowej!