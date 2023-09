Latarnik Wyborczy już jest! Idziesz na wybory? Koniecznie odwiedź tę stronę

Już 15 października odbędą się Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiecie na kogo zagłosować? Odpowiedzcie na kilka pytań w ramach Latarnika Wyborczego i poznajcie, z kim najbardziej Wam po drodze.

Kampania wyborcza trwa w najlepsze i komitety wyborcze prześcigają się w prezentowaniu swoich programów i wzbudzeniu zainteresowania potencjalnych wyborców. Na kogo postawić? Wybór jest trudny, ale są w sieci narzędzia, które nam w tym pomogą. Jednym z nich jest Latarnik Wyborczy stworzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - organizację pozarządową, która od 2005 r. przygotowuje narzędzie pozwalające na zapoznanie się z poglądami komitetów wyborczych i porównanie ich z własnymi przekonaniami.

Celem Latarnika jest wsparcie w podejmowaniu przemyślanych i świadomych decyzji wyborczych. Latarnik jest prosty w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia przystępne.

- czytamy na stronach Latarnika Wyborczego, gdzie czeka "test". W ramach tego narzędzi system zadaje 20 pytań poruszających kwestie polityczne, społeczne i ekonomiczne. System porówna nasze odpowiedzi z odpowiedziami komitetów wyborczych i obliczy procentową zgodność wskazując, któremu komitetowi jest najbliżej z naszymi poglądami. Latarnik Wyborczy nie gromadzi, ani nie zapisuje żadnych danych o poglądach politycznych. Co ważnie, nie jest też wykorzystywany do tworzenia jakichkolwiek sondaży.

Idziesz na wybory? Koniecznie odwiedź tę stronę

Do każdego pytania dostępne są "podpowiedzi" w formie wyjaśnień:

Wyjaśnienia do stwierdzeń przygotowuje zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej. Staramy się, by wyjaśnienia w przystępny i obiektywny sposób opisywały zagadnienia, do których odnosi się dane stwierdzenie. Sformułowane przez nas propozycje konsultujemy z Komitetem Ekspertów.

Warto jednak zaznaczyć, że mimo zaproszenia wszystkich komitetów wyborczy, które zarejestrowały listy wyborcze we wszystkich okręgach do Sejmu, nie wszystkie na nie zareagowały. Latarnik Wyborczy nie otrzymał żadnych informacji od komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Organizatorzy projektu mają jednak nadzieję, że otrzymają brakujące oficjalne odpowiedzi w najbliższych dniach i będą mogli uzupełnić Latarnika. W międzyczasie w Latarniku Wyborczym samodzielnie uzupełniono poglądy komitetów, które nie udzieliły odpowiedzi. Zostały one oparte na analizie programów i oficjalnych wypowiedzi kandydatów na posłów i senatorów. W chwili publikacji z z Latarnika Wyborczego 2023 skorzystano już 1 132 840 razy.

Pamiętajcie też, że na wybory 15 października możecie wybrać się wyłącznie ze smartfonem i zainstalowaną aplikacją mObywatel. mObywatel w odświeżonej wersji wprowadza przede wszystkim nowy dokument - mDowód, który zrównany jest z tradycyjnym dowodem osobistym. Możemy więc legitymować się nim wszędzie tam, gdzie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości. Warto jednak pamiętać, że mDowód nie będzie respektowany we wszystkich sytuacjach: składając wniosek o nowy dowód osobisty, przekraczając granicę kraju, załatwiając sprawy w podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, m.in. w bankach.. Przy załatwieniu innych spraw będzie tak samo ważny, jak plastikowy dowód - a to oznacza, że do najbliższych wyborów parlamentarnych też możecie przystąpić legitymując się aplikacją.

Na wybory z aplikacją i zestawem informacji o komitetach wyborczych

Latarnik Wyborczy, Barometr Wyborczy, czy inne tego typu strony mają za zadanie przybliżyć nam komitety wyborcze prezentujące postulaty i projekty, z którymi się utożsamiamy. Warto jednak sięgać również po informacje bezpośrednio od kandydatów i oddać głos na tych, którzy będą w stanie reprezentować nas i nasze wartości.

Aplikacja Latarnik Wyborczy powstała w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 "Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jest również finansowany ze środków programu "Central Europe - Building Resilience in Civil Society (CEBRICS)" Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), realizowanego przez The German Marshall Fund of the United States.