Jak nie szybki światłowód to co? Sprawdzamy co ma do zaoferowania „wielka czwórka”

Sieć szybkich światłowodów (obecny standard to prędkości minimum 300 Mb/s) intensywnie się rozwija w Polsce, ale jak wiemy po komentarzach pod naszymi wpisami - nie wszędzie. Różnie z tym jest nawet w miastach, co dziś sprawdziłem.

W przypadku gdy szukamy na już oferty na dostęp do internetu w swojej lokalizacji, pierwsze kroki kierujemy na strony dużych ogólnopolskich operatorów, oczywiście sprawdzając najpierw dostępność światłowodów. Z ciekawości sprawdziłem dziś, co mają oni do zaoferowania w dwóch lokalizacjach, w których do niedawna na pewno nie było dostępnych szybkich światłowodów, jak jest teraz?

Dla wyjaśnienia na początek, są to dwie mało atrakcyjne dla operatorów lokalizacje. Pierwsza to dom jednorodzinny - jeszcze w granicach Warszawy, ale w okolicy jest tylko kilka podobnych domów na krzyż i nic poza tym. Druga to odosobniony blok mieszkalny w średniej wielkości miejscowości - w Głogowie, w województwie dolnośląskim.

Internet dla domu jednorodzinnego

W przypadku domu jednorodzinnego w Warszawie, wszyscy operatorzy - Play, Plus i T-Mobile, po wprowadzeniu dokładnego adresu odsyłali do swoich ofert na internet mobilny. Przy czym Plus i T-Mobile zaproponowali konkretne oferty na internet mobilny z anteną zewnętrzną - całkiem słusznie, skoro to dom rodzinny.



Plus za pakiet internetu mobilnego wraz z routerem i anteną oraz limitem 500 GB transferu danych wycenił zestaw na 99 zł miesięcznie. W T-Mobile za zbliżoną cenę 90 zł, można było wybrać nielimitowany w dane internet mobilny z ograniczeniem prędkości do 60 Mb/s. Router i antena w cenie (wypożyczenie). W Play za 90 zł mamy limit 400 GB, a za 100 zł 500 GB - ze sprzętem w cenie na wypożyczenie.



W Orange natomiast, zaproponowano zwykły internet z limitem prędkości… do 10 Mb/s. Cena nieco niższa, bo 70 zł (już z opłatą za utrzymanie łącza), ale do niej należy jeszcze doliczyć wypożyczenie sprzętu Livebox 2.0 (WiFi 4) za 4,99 zł miesięcznie - razem 74,99 zł.

Internet w budynku mieszkalnym

Nieco inaczej sprawa wyglądała w przypadku budynku mieszkalnego. Tak samo wyglądała tylko propozycja T-Mobile i Play, a więc odesłanie do ofert na domowy internet mobilny.



Natomiast Orange zaproponował również zwykły internet stacjonarny, ale z większą prędkością - do 80 Mb/s. Cena ta sama, czyli 70,00 zł, ale już z routerem FunBox 2.0 (WiFi 5) za 4,99 zł miesięcznie, łącznie 74,99 zł.



W Plusie z kolei, pojawiła się propozycja już światłowodów, ale tylko z najniższą prędkością do 150 Mb/s (nie jest ona już dostępna domyślnie na stronie, bez podania adresu) - za 39 zł miesięcznie. Do tego dodatkowa karta SIM z internetem mobilnym z limitem 5 GB miesięcznie oraz Disney+ na rok za darmo - router WiFi w cenie, na wypożyczenie.

Tak więc rzeczywiście nie jest z tym jeszcze tak kolorowo, nadal infrastruktura szybkich światłowodów skupia się na lokalizacjach o dużej gęstości zaludnienia, omijając te mniej atrakcyjne pod tym względem, nawet w granicach dużych i średnich miast. Ratunkiem dla nich pozostają dofinansowania unijne, z których rząd planuje do 2026 roku przeznaczyć 10 mld zł, czego efektem ma być ta zielona mapka, jak na zrzucie powyżej.

Stock Image from Depositphotos.