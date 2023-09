Polska elektrownia atomowa coraz bliżej, jest decyzja środowiskowa

Polska elektrownia atomowa coraz bliżej

Temat budowy w Polsce elektrowni atomowe ciągnie się od kilku dekad, ale żaden rząd po 1989 roku nie był w stanie sprostać tej inwestycji. Wygląda jednak na to, że tym razem szansę na jej realizację są nieco większe, bo GDOŚ wydał właśnie pozytywną decyzję środowiskową, która de facto daje zielone światło dla rozpoczęcia budowy. Decyzja środowiskowa ma ponad 550 stron i uwzględnia szereg czynników wpływających na środowisko jakie generuje budowa tak skomplikowanego i dużego obiektu. W raporcie stwierdzono, że przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, nie wystąpi znaczący negatywny wpływ na środowisko. Dotyczy to zarówno obszarów Natura 2000, z którymi będzie graniczyć elektrownia, jak i wód gruntowych i powierzchniowych oraz Morza Bałtyckiego. GDOŚ nie widzi też zagrożenia zwiększoną emisją pyłów i gazów oraz wprowadzeniem do środowiska substancji radioaktywnych.

Raport stworzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska powstawał przez 1,5 roku i bazował głównie na dostarczonej przez inwestora - spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe dokumentacji liczącej blisko 20 tys. stron. Pod uwagę wzięto również stanowisko najbliższych sąsiadów Polski, swoje uwagi mogły zgłosić takie kraje jak: Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry. Ostatetczna decyzja jest jednak pozytywna, a to oznacza, że mamy zielone światło aby rozpocząć budowę. Spółka PEJ wybrała już dostawcę technologii reaktora jądrowego, którym będzie amerykański Westinghouse Electric Company. Wczoraj podpisano umowę z firmą Bechtel, która weźmie udział w procesie projektowania i budowy elektrowni.

Pracę mają się rozpocząć w 2026 roku, a pierwszy blok nowej elektrowni powinien zostać uruchomiony w 2033 roku. Decyzja GDOŚ jest z pewnością bardzo istotna, ale do wybudowania elektrowni droga jest jeszcze bardzo daleka.

źródło: PAP