Podzieliłem się już z Wami relacjami z esportowych finałów w Spodku i powracającego po latach IEM Expo, ale to nie wszystko. W Katowicach miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, istotne z punktu widzenia fanów gamingu. Mowa o prezentacji dwóch nowych laptopów dla graczy od Lenovo – potężnych i wspieranych sztuczną inteligencją.

Źródło: Lenovo

Na tegorocznym Intel Extreme Masters miałem okazję zobaczyć dwóch nowych członków rodziny Lenovo Legion. Z tej okazji w Katowicach zjawił się John Miedema – Director of Product and Business Development Management EMEA w Lenovo – by w tym wyjątkowym dla graczy weekendzie dołożyć kolejną cegiełkę do historii przenośnych maszyn gamingowych. Wiecie, jak z nimi jest – mają swoje minusy, ale nie można im odmówić imponującej specyfikacji. I nie inaczej jest tym razem.

Lenovo Legion Pro 7i 8 gen.

Model wyposażony został w procesor Intel Core i9-13900HX lub Core i7-13700HX, a w kwestii karty graficznej gracze będą mogli wybierać między laptopowi NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 lub RTX 4070. Uwagę skupiono się na układzie LA-2Q AI, zasilającym Lenovo AI Engine+, który odpowiada za stałe monitorowanie wydajności i dostosowuje do nich ustawienia, by w czasie rzeczywistym maksymalizować wrażenia z gier.

Model wyposażono w 16-calowy ekran IPS 240Hz 16:10, z 3-sekudnowym czasem reakcji i jasnością na poziomie 500 nitów – nie zabrakło też certyfikacji Pantone i TUV Rheinland oraz wsparcia dla NVIDIA G-SYNC.

Pro 7i 8. generacji ma na pokładzie 32 GB pamięci RAM DDR5 6000 MHz i szybki dysk SSD 2TB. Dodatkowo za chłodzenie w modelach z RTX 4080 i RTX 4090 odpowiada komora parowa wspierana systemem Legion Coldfront 5.0, zwiększając pojemność cieplną o 35W. Jeśli zaś chodzi o akumulator, to mamy do czynienia z 99.99 Whr, z czasem ładowania od 0 do 80% w 30 minut. Na dokładkę klawiatura TrueStrike z wymiennymi nakładkami na klawisze i pełnym podświetleniem RGB.

Lenovo Legion Pro 5i 8. generacji

Nieco słabsza jednostka może pochwalić się obsługą procesora Intel® Core™ 13. generacji (i9-13900HX, i7-13700HX lub i7-13500HX) oraz GPU od NVIDII – GeForce RTX 4070, RTX 4060, RTX 4050.

Źródło: Lenovo

W tym przypadku użytkownicy mają do wyboru dwa rodzaje matrycy – pierwsza z nich jest taka, jaka jak w modelu Pro i7, natomiast druga to 16-calowa matryca IPS z odświeżaniem 165Hz i 3-sekudnowym czasem reakcji. W odróżnieniu od mocniejszego brata nie wspiera HDR 400, a jasność z 500 nitów zmalała do 300.

Akumulator 80 Whr ładuje się przez USB-C ładowarką o mocy do 140W i podobnie jak w przypadku Pro 7i 80% osiąga w pół godziny. Producent zakłada do 8 godzin pracy na jednym naładowaniu. Ten model także został wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę TrueStrike z podświetleniem RBG i mylarowym touchpadem.

Źródło: Lenovo

Nowe laptopy z serii Lenovo Legion to sprzęt dla graczy – choć na prezentacji zachwalano też im możliwości przy renderowaniu wideo i grafiki – dlatego producent do każdego modelu dorzuca w gratisie 3 miesiące subskrypcji Xbox Game Pass. Co sądzicie o nowych Legionach?

Obrazek wyróżniający: Lenovo