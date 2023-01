Oferta Komputronik na wynajem sprzętu promowana jest hasłem - Płać tylko za korzystanie, nie za wartość sprzętu!. Zasady oferty są proste, możemy z niej skorzystać wypełniając specjalny formularz na stronie Komputronik lub udając się do wybranego salonu tej sieci.

Subskrypcja Komputronik skierowana jest przede wszystkim do osób, które zawsze chcą być na czasie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki tej usłudze co dwanaście miesięcy możemy wymieniać np. smartfon na nowy i cieszyć się najlepszymi osiągnięciami technologicznymi. Największym atutem Subskrypcji Komputronik jest to, że podczas trwania umowy płacimy tylko i wyłącznie za korzystanie ze sprzętu, a nie jego realną wartość.