Każdy uczeń 4. klasy podstawówki dostanie od rządu laptopa

Prawdopodobnie ta wiadomość ucieszy wielu uczniów uczęszczających teraz do III klasy szkoły podstawowej - premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że od jesieni tego roku, każdy 4-klasista otrzyma nowego laptopa.

Mowa więc o 370 tysiącach uczniów, którzy rozpoczną we wrześniu tego roku naukę w klasie IV. Rząd planuje na ten cel, a więc zakup nowych laptopów dla uczniów, przeznaczyć kwotę 760 mln zł.



Rząd tłumaczy tę decyzję wiedzą zdobytą podczas pandemii COVID-19, w czasie to której okazało się, jak wiele uczniów nie ma dostępu do swojego laptopa, przez co nie mogli uczestniczyć w lekcjach online. Problem dotyczył przede wszystkim rodzin wielodzietnych.

Premier Mateusz Morawiecki:

Dzisiaj komputer jest już niezbędnym instrumentem, aby w pełni korzystać z dobrodziejstw współczesnego systemu edukacji. Inwestycje w edukację, cyfryzację czy technologie są kluczowe dla przyszłości Polski. Nieustannie zauważamy zmiany oraz rozwój w obszarze technologii. Uczniowie muszą mieć równy dostęp do odpowiedniego sprzętu, aby móc w tych zmianach uczestniczyć. Dzieci i młodzież muszą mieć kompetencje cyfrowe, aby się sprawnie poruszać we współczesnym świecie.



Dlaczego akurat 4-klasiści? To z kolei tłumaczone jest rozpoczęciem przez nich nauki większej liczby przedmiotów niż dostępnych ich było w poprzednich klasach. Między innymi, a możne nawet przede wszystkim rozpoczynają się dla nich w tej klasie zajęcia z informatyki. Generalnie też podstawa programowa w klasie 4 wymaga w dużej mierze nieskrępowanego dostępu do komputera przez uczniów, aby móc rozwijać ich umiejętności cyfrowe na różnych lekcjach.

To pierwszy etap nowego programu rządowego. Z dzisiejszych zapowiedzi wynika, iż planowane jest co roku zaopatrywanie uczniów rozpoczynających naukę w klasie 4 w nowe laptopy również w kolejnych latach. Oczywiście, jeśli uda się obecnej ekipie wygrać jesienne wybory parlamentarne, trudno więc z tego względu nie łączyć powyższej inicjatywy z chęcią zdobycia niezbędnego ku temu poparcia.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów