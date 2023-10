Laptopy nie tylko dla czwartoklasistów. Rusza program "Laptop dla nauczyciela"

Program "Laptopy dla czwartoklasistów" jest realizowane - pierwsze komputery trafiły do uczniów wzbudzając mieszane opinie. Mój redakcyjny kolega - Kamil Pieczonka - już odebrał sprzęt dla swojego dziecka i rano podzielił się kilkoma spostrzeżeniami na jego temat w tekście Odebrałem laptopa dla 4-klasisty, ma jeden wielki mankament. Zanim jednak wszyscy upoważnieni otrzymają swój komputer, minie sporo czasu. Nie można jednak zapominać, że rząd obiecał laptopy innej grupie związanej z edukacją - nauczycielom. Program "Laptop dla nauczyciela" nie będzie jednak oferował sprzętu komputerowego, z którego będą mogli korzystać nauczyciele - oni otrzymają bon w wysokości 2500 zł, który będą mogli przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu.

Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki rzeczywiście przyda się im w pracy. Pracujemy nad tym, żeby projekt wszedł na stałe do systemu oświaty i żeby bony były przyznawane nauczycielom raz na 5 lat.

- mówi minister Janusz Cieszyński

"Laptop dla nauczyciela". Szczegóły programu

Wszyscy uprawnieni nauczyciele mogą już teraz składać wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane, każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, nauczyciele, których wnioski zostaną rozaptrzone pozytywnie dostaną na adres mailowy bon na zakup laptopa do zrealizowania w jednym ze sklepów wskazanych na stronie internetowej laptopdlanauczyciela.gov.pl. Sprzedawca, u którego nauczyciele chcą kupić laptopa, poprosi o kod, który nauczyciel otrzymał na maila. Po wpisaniu przez niego kodu, nauczyciel otrzyma SMS z kolejnym kodem – do potwierdzenia płatności.

Bon przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Kto i w jakiej kolejności może skorzystać z programu? Ministerstwo przedstawia terminy składania wniosków o bon na dofinansowanie zakupu laptopa: