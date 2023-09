Microsoft pokazał nowe urządzenia. Czy na to czekaliście?

Microsoft odświeżył dziś swoje urządzenia z rodziny Surface. Zobaczyliśmy Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3, Surface Go 4 for Business oraz Surface Hub 3.

W urządzeniach Microsoftu względem poprzedników nie doczekaliśmy się jednak rewolucji. Owszem, są pewne nowinki i deklaracje, które wzbudzą emocje (jak zapowiedź dużej wydajności Surface Laptop Studio 2), ale poza tym, Microsoft udowodnił dziś, jak marginalne znaczenie mają dla niego jego własne produkty sprzętowe. Zero innowacyjności, niewielkie kroki naprzód, a odejście szefa działu Surface Panay'a może tylko potwierdzać, że Microsoft najwyraźniej nie planuje w tym obszarze zmiany podejścia.

Surface Laptop Studio 2

Nowy Surface Laptop Studio 2 to zdaniem Microsoftu potęga pod każdym względem. Bazuje na procesorach Intel 13. generacji i najnowszą wersję narzędzia NVIDIA Studio, oferuje nawet dwukrotnie wydajniejszą grafikę niż MacBook Pro M2 Max. W środku znajdują się bowiem GPU Nvidia RTX 4050 lub RTX 4060. Do dyspozycji użytkownika może być maksymalnie 2 TB pamięci masowej i 64 GB pamięci RAM. Surface Studio 2 oferuje kilka nowych portów, w tym dwa porty USB-C, jeden port USB-A, czytnik kart microSD i w zestawie znajdziemy także Surface Slim Pen 2. Ekran PixelSense w tym modelu to przekątna równa 14,4 cala i rozdzielczość 2400×1600 piksel, odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz.

Surface Laptop Go 3

Nieco mniejszy jest nowy Surface Laptop Go 3. To ultralekki i przenośny laptop, który ma przyciągać uwagę swoim stylem i wydajnością. Bateria ma pozwolić na pracę aż przez 15 godzin, a w środku znalazł się Intel Core i5 12. generacji. Maksymalnie wyposażymy go w 16 GB pamięci RAM i 256 GB SSD. Ekran oferuje nadal 12,4 cala przy rozdzielczości 1536 na 1024 piksele i proporcje boków 3:2.

Na lewym boku urządzenia znajdują się m.in. port USB-A, port USB-C oraz gniazdo słuchawkowe, natomiast na prawym boku umieszczono Surface Connect. Laptop Go 3 został wyposażony w czytnik linii papilarnych, a urządzenie oferuje teraz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 oraz możliwość wymiany modułów SSD, co pozwala na zwiększenie pamięci masowej nawet do 512 GB.

Surface Go 4 for Business i Surface Hub 3

Surface Go 4 for Business posiada 10,5-calowy ekran typu Pixel Sense, który charakteryzuje się rozdzielczością wynoszącą 1920×1280 pikseli (o proporcjach 3:2), a wyświetlacz ten jest pokryty trwałym szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Ekran ten obsługuje rysik Surface Pen, co umożliwia wykorzystywanie go w różnorodnych celach kreatywnych i produktywnych.

Surface Go 4 for Business wyposażono w procesor Intel N200 z grafiką Intel UHD i 8 GB RAM LPDDR5. Dostępne są różne wersje z pamięcią UFS o pojemności 64, 128 i 256 GB. Urządzenie oferuje wsparcie dla kart microSDXC, kamerę 1080p z Windows Hello, aparat 8 Mpix, dwa głośniki stereo Dolby Atmos Premium, dwie mikrofony o dużym zasięgu, moduł NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6, port USB-C 3.1 i złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Nie możemy zapomnieć o Surface Hub 3, urządzeniu stworzonym specjalnie z myślą o hybrydowej pracy. To nowoczesne narzędzie do współpracy, które posiada 50- lub 85-calowy ekran i rozbudowanymi narzędziami AI. To doskonały wybór dla przedsiębiorstw stawiających na innowacyjność.