Bez nalepek, a z telefonem. Wjazd do stref czystego transportu będzie prostszy

Polska zaakceptowała zapisy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, z których wynika, że w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców uruchamiane będą strefy czystego transportu (SCT) o ile zaobserwowano w nich przekroczenie średniorocznej normy tlenków azotu. W zeszłym roku takie przekroczenia zaobserwowano w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu, co oznacza, że są one zobligowane do wprowadzenia na swoim obszarze SCT. Jednak nie tylko te cztery miejscowości zainteresowane są wprowadzeniem stref czystego transportu - wiele miast wojewódzkich już myśli nad tym rozwiązaniem.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z SCT w Krakowie i Warszawie. W pierwszym z nich wymogi i ograniczenia zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Do SCT będą mogły wjechać pojazdy spełniające wymogi. Będą to zarówno samochody z silnikami benzynowymi, diesla, hybrydy czy z instalacjami LPG - pod warunkiem, że silnik spełnia odpowiednią normę emisji spalin

Starym samochodem nie wjedziesz. Jak sprawdzić emisję spalin i normy?

Norma Rocznik Euro 1 rocznik od 1992 r. do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 r. do 1996 r.

dla samochodów ciężarowosobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t, Euro 2 rocznik od 1996 r. do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 r. do 1999 r.

dla samochodów ciężarowoosobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t, Euro 3 rocznik od 2000 r. do 2004 r.

dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, Euro 4 od 2005 r. do 2009 r.

dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, Euro 5 od 2010 r.

dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5

Informacje o emisji spalin i normach Euro zaczęły pojawiać się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) pod koniec sierpnia tego roku - i to właśnie te informacje będę kluczowe przy poruszaniu się w SCT. Bez konieczności sięgania po nalepki, które miały być oznakowaniem uprawniającym pojazd do wjazdu do strefy. Zamiast naklejek, będą informacje automatycznie zaciągane z CEPiK w razie kontroli.

Jednak nie wszyscy kierowcy mieli dostęp do tych danych w tym samym czasie. Bardziej szczegółowe informacje związane z posiadanym samochodem aktualizowane były na bieżąco, a Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że prace te powinny zakończyć się w ciągu miesiąca. Tak też się stało, dlatego też kierowcy mogą bezpiecznie sprawdzić, jak wygląda sytuacja emisji spalin w pojazdach, którymi poruszają się na co dzień. A skąd te informacje pochodzą?

SCT w Krakowie

Emisje i normy spalin w mObywatelu. Informacje na wyciągnięcie ręki

Przede wszystkim z dowodu rejestracyjnego - o ile są tam podane (a dzieje się to dopiero od 2018 r.). Co w przypadku, jeśli tych danych zabrakło? System wspomaga się własnymi algorytmami i biorąc pod uwagę szereg informacji, w tym szczegółowych danych dotyczących silnika (moc, pojemność, rok produkcji, markę, typ, wariant wersję). Jak się jednak okazuje, na ten moment brane są pod uwagę przede wszystkim rok produkcji samochodu oraz najczęściej występującej wartości normy emisji spalin dla konkretnego pojazdu. To właśnie te informacje mają wystarczyć do wskazania normy Euro uprawniającej do wjeżdżania do stref czystego transportu.

SCT w Warszawie

Co najważniejsze. Wraz z zakończeniem aktualizacji danych w CEPiK, dane odnośnie emisji i norm dostępne są bezpośrednio na stronach internetowych Centralnej Ewidencji: historiapojazdu.gov.pl oraz w aplikacji mObywatel, która w ostatnich miesiącach przeszła gruntowną przebudowę. To właśnie na urządzeniu mobilnym najłatwiej będzie sprawdzić, czy samochod, którym się poruszamy, spełnia normy i wymagania, by mógł poruszać się w obrębie stref czystego transportu.

