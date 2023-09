Odebrałeś laptop dla ucznia? Sprawdź tę naklejkę. Możesz być niemile zaskoczonym

Pierwsze laptopy dla uczniów czwartych klas szkoły podstawowej są już w ich rękach. Zgodnie z wynikami przetargu, do rąk czwartoklasistów trafiły komputery wyprodukowane przez firmy ASUS, HP, Lenovo, Dell i Acer. Wszystkie te komputery spełniają założone kryteria. Okazuje się jednak, że różnią się między sobą i to dość istotnie. Nawet w przypadku komputerów od tego samego producenta.

Nie byłoby problemem, gdyby wewnątrz komputerów znalazły się pamięci RAM czy dyski SSD pochodzące od różnych producentów. Najprawdopodobniej nikt nawet by tego nie odczuł, ponieważ nie miałoby to wpływu na wydajność laptopa. Co jednak w sytuacji, gdy komputery różnią się od siebie komponentami odpowiedzialnymi za wydajność? Wtedy część uczniów i ich rodziców mogłaby odczuć niezadowolenie. W końcu dlaczego jeden uczeń miałby otrzymać lepszy, droższy komputer, a drugi gorszy i tańszy?

Zdjęcia komputerów publikowane przez ich użytkowników w internecie zdradzają bardzo istotną różnicę. Do uczniowskich komputerów trafiły różne procesory!

Laptopy dla uczniów: jedne lepsze, drugie gorsze. Poznasz to po naklejce

Na podstawie zdjęć, które już trafiły do sieci, mogliśmy ustalić, że z różnymi procesorami trafiają do dzieci laptopy HP ProBook 440 G9. Na oficjalnych zdjęciach Ministerstwa Cyfryzacji, jak również podczas prezentacji dla mediów, prezentowany jest komputer z procesorem Intel Core i3. O tym, że właśnie taki procesor znalazł się w laptopie, informuje właśnie taka niebieska naklejka. Widzimy ją w prawym dolnym rogu obudowy komputera.

Porównajmy ją ze zdjęciem zrobionym przez rodzica jednego z dzieci, które otrzymały komputery. Różnica jest ewidentna:

Na zdjęciu zrobionym przez rodzica widać wyraźnie, że na naklejce wskazującej na model procesora napisane jest Intel Pentium Gold a nie Intel Core i3. Co to oznacza w praktyce? Rzućmy okiem na porównanie procesorów.

Intel Pentium Gold a Intel Core i3 – część uczniów otrzymała gorsze laptopy

Obydwa układy są do siebie bardzo podobne. Intel zaprezentował je w pierwszym kwartale 2022 roku. Wydajniejszy z nich otrzymał oznaczenie Intel Core i3-1215U, a mniej wydajny Intel Pentium Gold 8505. Obydwa procesory wykonano w litografii Intel 7. Rekomendowana cena mocniejszej konstrukcji to 309 dolarów amerykańskich, a słabszej 193 dolary.

Zarówno jeden jak i drugi procesor charakteryzują się taką samą częstotliwością taktowania rdzeni: 4,40 GHz w przypadku rdzeni odpowiedzialnych za wydajność, oraz 3,30 GHz dla rdzeni dbających o oszczędzanie energii. Obydwa również posiadają zintegrowany identyczny układ graficzny: Intel UHD Graphics dla procesorów Intel Core 12. Generacji.

Gdzie zatem szukać różnic? Pierwsza z nich dotyczy ilości rdzeni, co ma istotny wpływ na wydajność w pracy wielowątkowej. Intel Core i3 dysponuje sześcioma rdzeniami (z czego dwa to wydajne rdzenie Performance), a Intel Pentium Gold to konstrukcja pięciordzeniowa (z jednym rdzeniem Performance). Intel Core i3 to procesor ośmiowątkowy, a Intel Pentium Gold – sześciowątkowy, co również nie jest bez znaczenia dla wielozadaniowości.

Jest jeszcze jedna różnica wpływająca na ogólną wydajność procesora. Intel Pentium Gold 8505 dysponuje 8 MB pamięci Intel Smart Cache, a Intel Core i3 10 MB.

To w teorii. A w praktyce? W teście CrossMark, użytym jako kryterium w przetargu na laptopy dla uczniów, Intel Pentium Gold osiąga 1157 punktów, podczas gdy Intel Core i3 1523 punkty. Oznacza to, że i3 jest wydajniejszy od Pentium Gold o przeszło 30%.

Jak to w ogóle możliwe?

Zirytowani rodzice mogą zapytać ze zniesmaczeniem w głosie o to, dlaczego część uczniów dostała lepsze laptopy, a część gorsze. Samo ciśnie się na usta również pytanie o to, według jakiego klucza laptopy były dostarczane do poszczególnych szkół. Niestety, dopóki Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie nie skomentuje tej sytuacji, niczego konkretnego się nie dowiemy.

Wiemy jednak, jak to możliwe, że w komputerach są zarówno słabsze, jak i mocniejsze procesory. Wymagania przetargu nie zakładały zastosowania konkretnego procesora, a jedynie to, jaką minimalną wydajność ma osiągać w teście syntetycznym. W przypadku laptopów dla uczniów wymogiem było osiągnięcie 1100 punktów w teście CrossMark (skądinąd skrojonym pod faworyzowanie procesorów Intela). Zarówno Intel Pentium Gold 8505 jak i Intel Core i3-1215U taki wynik osiągnąć musiały.

Jeśli wśród naszych czytelników są rodzice dzieci z czwartej klasy szkół podstawowych, prosimy o komentarz z informacją, jaki procesor znalazł się w komputerze ich pociechy.