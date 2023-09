Android 14 bezczelnie skopiuje funkcję z iPhone'a. Ale taką fajną

Każdy, kto okazjonalnie musi brać udział w wideokonferencji, zna ten ból, kiedy okazuje się, że nasza kamerka wideo nie domaga. Jeżeli nie korzystamy z tego sprzętu często, zazwyczaj nie mamy potrzeby nadmiernie w niego inwestować, a wybierając laptop z wbudowaną kamerką często widzimy, że ten aspekt komputera traktowany jest przez producentów mocno "po macoszemu".

Łatwo wiec skończyć, kupując naprawdę mocny i wydajny komputer w dobrej cenie, ale z tragicznej jakości kamerką. Co w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście, jednym z rozwiązań jest po prostu pogodzić się z fatalną jakością, natomiast trzeba przyznać, że od jakiegoś czasu producenci smartfonów oferowali ciekawe rozwiązania. Chodzi oczywiście o sytuację, w której używamy naszego smartfona, aby robił nam za kamerkę internetową.

Źródło: Apple

Taką funkcję najpierw miała w swoim telefonie Motorola dzięki oprogramowaniu ready for. Jednak oczywiście rozpropagowało ją Apple, co dla mnie było jednocześnie przyznaniem, że kamery internetowe nawet w superdrogich Macbookach są wątpliwej jakości. Teraz funkcja stanie się jednak dostępna dla wszystkich posiadaczy Androida.

Android 14 zamieni twój telefon w kamerkę internetową

Jak możemy zobaczyć a najnowszym wydaniu Androida 14, Google umożliwiło podłączenie telefonu po USB do dowolnego komputera i Maca i korzystanie z jego aparatów jako kamery internetowej. Ba- nie trzeba do tego ściągać ani korzystać z dodatkowej aplikacji, więc funkcja będzie od razu dostępna na każdym telefonie z Androidem 14. Póki co - jest dostępna na Pixelach, które jako pierwsze dostały wspomnianą betę.

Źródło: Depositphotos

Oczywiście część osób powie, że rozwiązanie Apple działa bezprzewodowo, ale moim zdaniem wybór połączenia przez USB jest lepszy, ponieważ pozwala na połączenie telefonu do dowolnego peceta, nawet takiego, który nie ma modułu Bluetooth (jak duża część komputerów stacjonarnych). Jak wynika z pierwszych testów, jedyne co trzeba będzie zrobić, by używać telefonu w takiej formie to prosta konfiguracja. Po podłączeniu do komputera wystarczy wybrać z panelu "Użyj USB do..." nową opcję "Kamera internatowa", która się tam pojawi, a następnie przeprowadzić konfigurację kamery (wybór którejś z kamer z tyłu lub z przodu, konfiguracja przybliżenia etc.). Po tym będziemy mogli korzystać z telefonu jako kamery internetowej bez problemu.

I kiedy Apple wprowadzało swoją nowość, od początku mówiłem, że w przypadku Androida ma to zdecydowanie więcej sensu, ponieważ może rozwiązać problem dla ludzi z komputerami, które kamery internetowej nie mają w ogóle, bądź takich posiadających bardzo taniego laptopa. Oczywiście - liczba sprzętów które dostaną Androida 14 na premierę będzie taka jak zawsze, czyli mikra, natomiast w nadchodzących latach ta jedna mała funkcja rozwiąże raz na zawsze problem beznadziejnych kamerek internetowych.

Źródło