Dacia Duster 2024 dostępna jest jako hybryda (140 KM mocy), z silnikiem benzynowym wspartym Mild Hybrid (1.2 TCe 130 KM) lub z fabryczną instalacją gazową (silnik 1.0 Eco-G 100 KM). To trzy różne poziomy elektryfikacji układu napędowego, co ma spory wpływ na zachowanie samochodu, a przede wszystkim na zużycie paliwa. To miałem okazję sprawdzić podczas przejazdu próbnego każdą z wymienionych wersji Dacii Duster. Zapraszam na test i porównanie.

Dacia Duster 2024 to już 3. generacja tego samochodu, tym razem na platformie CMF-B (tej samej co Jogger). Ogólny koncept na tego SUV-a pozostał jednak niezmienny od samego początku: ma to być przestronny, funkcjonalny SUV z bardzo rozsądnie skalkulowaną ceną, choć niekoniecznie już budżetowy, co zresztą dobrze widać po ciekawie zaprojektowanym wnętrzu, do wykończenia którego użyto już całkiem dobrych – jak na ten segment – materiałów.





Gaz LPG wciąż tak, diesel już nie, ale hybryda jest

Dacia Duster wciąż jest oferowana z fabryczną instalacją gazową LPG – współpracującą z silnikiem 1.0 l o mocy 100 KM (3-cylindrowym). To jest najtańsza opcja na nowego Dustera, co ma szczególnie duże znaczenie w kontekście tego samochodu. Z oferty, przynajmniej w naszej części Europy, wypadł za to diesel 1.5 który jeszcze nie tak dawno był dostępny w poprzedniej generacji Dustera. Są też dwie nowości.

Po pierwsze to silnik benzynowy wsparty układem Mild Hybrid w Dacia Duster TCe 130. To jednostka o pojemności 1.2 l (też 3 cylindry), która oferuje moc 130 KM. Dodatkowa jednostka elektryczna zajmuje się głównie wsparciem spalinowego motoru w niskim zakresie obrotów, jak i poprawia jego kulturę działania – np. podczas wyłączania/włączania się silnika w miejskim korku. Dodatkowy akumulator jak na „miękką hybrydę” jest stosunkowo duży: ma pojemność 0,84 kWh. TCe 130 jest też oferowany w opcji z napędem na cztery koła (4x4).

Drugą nowością jest oczywiście napęd hybrydowy (to tzw. pełna hybryda, HEV). To ten sam zestaw (szczegółowy opis i test), który znajdziemy w innych autach grupy Renault-Nissan, np. w Clio, Arkana itd. Napęd Hybrid 140 składa się z benzynowej jednostki 1.6 l (4-cylindrowej) oraz zestawu dwóch silników elektrycznych, z czego jeden pełni rolę generatora, z drugi służy do jazdy (np. w trybie EV). Moc całego układu wynosi 140 KM i jest to jedyna opcja na Dacię Duster z automatyczną skrzynią biegów.

Testy homologacyjne WLTP wskazują, że najoszczędniejszym wariantem będzie oczywiście Dacia Duster Hybrid 140 – 5,0 – 5,1 l/100 km. Zaraz za nim Duster TCe 130 z wynikiem 5,5 l/100 km, a na końcu Dacia Duster Eco-G z instalacją gazową: 8,0 – 8,1 l/100 km LPG.

Dacia Duster: który silnik? Test

Podczas pierwszych jazd próbnych Dacią Duster 2024 przejechałem każdym z tych trzech samochodów tą samą trasę – jeden po drugim. Był to przejazd uwzględniający drogi miejskie, wiejskie, a także trasy międzymiastowe (z ograniczeniem do 90 km/h).

Zgodnie z przewidywaniem najoszczędniejsza okazała się hybrydowa Dacia Duster Hybrid 140 kończąc test ze zużyciem paliwa wynoszącym 3,6 l/100 km. Warto zauważyć, że przez około 67 procent czasu jazdy silnik spalinowy był wyłączony, co oczywiście korzystnie wpływa na zużycie paliwa – szczególnie w mieście. W sposób oczywisty poprawia to też komfort jazdy – brak odgłosów spod maski. Zaznaczyć jednak należy, że silnik spalinowy tej hybrydy 140 dosyć często wkręca się na – jak się wydaje – nienaturalnie wysokie obroty (w celu naładowania akumulatora trakcyjnego), czym może burzyć wcześniej zbudowany obraz cichego układu napędowego. Co gorsza, dzieje się to czasem w sytuacjach gdy jedziemy całkowicie spokojnie np. 50-60 km/h – taki urok jego działania. Także reakcja na gwałtowne dodanie gazu nie jest tutaj wzorowa, ale moim zdaniem wystarczająca do samochodu takiego jakim jest Dacia Duster.

Bezwzględnie nieznacznie (w końcu to tylko 0,6 l/100 km), ale jednak zauważalnie gorzej procentowo (w tej skali to 17%) wypadła Dacia Duster 1.2l TCe 130 z układem Mild Hybrid. Wciąż jednak „spalanie” na poziomie 4,2 l/100 km w takim SUV-ie należy uznać za wynik wprost rewelacyjny. Układ miękkiej hybrydy rzeczywiście ZNACZĄCO poprawia dynamikę na niskich obrotach, dzięki czemu bardzo łatwo jedzie się Dusterem z tym silnikiem utrzymując go przy 1600-1800 obr./min – nie ma odczucia że silnik się dławi, ani że konieczna jest redukcja do takiego normalnego, typowego zwiększenia prędkości. No i kultura włączania się silnika spalinowego – np. w miejskim korku – jest bardzo dobra. Wstrząsy są minimalne.





Dacia Duster 1.0 Eco-G 100 z instalacją gazową (LPG) ma nie tylko nominalnie, ale też odczuwalnie najmniej mocy. Do takiej normalnej, nieśpiesznej jazdy, ale też nie chcąc być zawalidrogą, trzeba „kręcić” silnik do nieco wyższych obrotów niż w przypadku jednostki TCe. Daje się tutaj wyraźnie odczuć brak jednostki elektrycznej, która wsparłaby silnik spalinowy w niskiej jego partii obrotów. Finałowy wynik zużycia paliwa (czy może raczej gazu LPG) to w tym przypadku 6,0 l/100 km. Kultura włączania silnika jest też odczuwalnie niższa niż w TCe.

Wrażenia z jazdy Dacią Duster 2024/2025

Wyłączając na chwilę kwestie układu napędowego, to muszę przyznać, że zawieszenie nowej Dacii Duster jest zaskakująco dobrze zestrojone. Jest sprężyste, całkiem dobrze wybiera nierówności i zapewnia sensowny poziom komfortu. Mazurskie drogi są w tej kwestii wyjątkowo wymagające…

Wyciszenie Dacii Duster 2024/2025 jest lepsze niż poprzedniego modelu, ale wciąż nie jest to ciche auto. W okolicach 95 km/h pojawia się świst gdzieś z okolic relingów dachowych, który co prawda dosyć szybko zanika, ale przy 120 km/h trzeba już wyraźnie podnosić głos podczas rozmowy z pasażerami. To nie jest nic niezwykłego w samochodach z tego segmentu, ale możliwe że niektórzy oczekiwali tutaj parametrów z aut wyższej klasy…

Pozycja siedząca jest w porządku, aczkolwiek brak możliwości regulacji przedniej części siedziska sprawia, że dla wyższych pasażerów (tak powyżej ~1,80 m) może trochę brakować podparcia pod udami. Zakres dopasowania kolumny kierowniczej jest OK.

Ogólnie jakość wykończenia wnętrza pojazdu oceniam na plus, szczególnie że wieniec kierownicy jest zaskakująco – jak na ten segment – przyjemny w dotyku. Zwracam tylko uwagę, że pod lewym łokciem jest całkowicie twardo, co dla niektórych kierowców na dłuższą metę może być mało komfortowe. Ponownie jednak zwracam uwagę, że nie jest to nic niezwykłego w tym segmencie, nawet jeśli spojrzymy na auta mniejsze (tak, o Toyocie Yaris mówię).





Dacia Duster 2024/2025 ma tempomat, ale nie jest on aktywny. To ograniczenie programowe (przedni radar jest obecny), możliwe więc że kiedyś pojawi się wersja wyposażenia, która będzie bogatsza o ten element.

Kamera cofania… jest, ale jakość prezentowanego obrazu naprawdę przypomina erę sprzed pierwszych bezklawiaturowych smartfonów. Z drugiej strony Android Auto i CarPlay działają bezprzewodowo (plus także za zachowanie przycisków menu systemu Dacii). W kabinie znalazłem w sumie 4 porty USB C, a także jedno gniazdo 12 V.





Podobnie jak w innych autach grupy Renault-Nissan, tak i w Dacii Duster można bardzo szybko aktywować wcześniej ustawiony i zapisany profil ustawienia systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Tyczy się to najbardziej oczywiście ostrzeganiu o przekroczeniu prędkości. Wystarczy wcześniej zdefiniować co i jak ma być ustawione i po każdym włączeniu układu napędowego dwa razy kliknąć przycisk przełączający pomiędzy wszystkim włączonym (domyślnie), a ustawieniem personalnym.





We wnętrzu znajdziemy liczne mocowania na akcesoria, np. uchwyty na telefon, kubki, latarki itd. Zestaw dostępnych opcji jest bardzo duży, podobnie jak możliwość konfiguracji.







Pojemność bagażnika zależy od wersji napędowej (w specyfikacji VDA):

Dacia Duster Eco-G 100: 453 l

Dacia Duster TCe 130 4x2: 517 l

Dacia Duster TCe 130 4x4: 456 l

Dacia Duster Hybrid 140: 430 l

Mniejsza pojemność bagażnika wersji 4x4 wynika oczywiście z obecności dyferencjału między tylnymi kołami, jak i niezależnego ich zawieszenia. W pozostałych wersjach napędowych mamy bowiem belkę skrętną, która pozwala poprowadzić dużo niżej podłogę bagażnika.





Który silnik do Dacii Duster?

Punktem wyjścia powinno być oczywiście określenie cen poszczególnych wersji napędowych. Cennik Dacii Duster zaczyna się od ~80 tys. zł za wyposażenie Essential z silnikiem 1.0 Eco-G z instalacją gazową. To najtańsza opcja na Dustera i z tym wyposażeniem nie można kupić innego silnika. Dopiero wersja Expression dostępna jest we wszystkich wersjach napędowych i tutaj wygląda to tak:

Duster Eco-G 100: ~88 tys. zł

Duster TCe 130: ~95 tys. zł

Duster TCe 130 4x4: ~106 tys. zł

Duster Hybrid 140: ~111 tys. zł

Wyższe wersje wyposażenia (Extreme oraz Journey) są droższe o mniej więcej 6 tys. zł.

Patrząc na powyższe, a także uzyskane w teście wyniki zużycia paliwa można wyciągnąć następujące wnioski:

Stawiając kwestię kosztów na pierwszym miejscu (drugim i trzecim zresztą też), to wersja Eco-G 100 z fabryczną instalacją gazową nie ma konkurencji. Przy obecnej cenie LPG trudno będzie „przepalić” różnicę w cenie zakupu względem hybrydowego Dustera w rozsądnym terminie i przebiegu. Jeśli zamierzamy używać Dustera głównie do miasta (uwaga, na Warszawie lista miast Polski się nie kończy) i zależy nam na możliwie najwyższym komforcie jazdy, to wersja hybrydowa o mocy 140 KM wydaje się bezkonkurencyjna. Jako jedyna ma w końcu „automat” w standardzie, a zużycie paliwa w takim scenariuszu użytkowania będzie nieporównywalnie niższe od pozostałych wersji napędowych – nawet 2-krotnie względem gazowego Eco-G. Jeśli szukamy Dustera z napędem na cztery koła, to nie pozostaje nam nic innego jak zdecydować się na wersję TCe 130 4x4 :) Dacia Duster TCe 130 4x2 wydaje się rozsądnym wyborem dla tych, którzy z różnych względów nie chcą (ew. obawiają się o ceny w przyszłości lub nie widzą sensu) mieć instalacji gazowej w swoim samochodzie. Dzięki układowi Mild Hybrid Duster w tej wersji jest najbardziej dynamiczne (nie tylko w sprincie 0-100 km/h), a do tego wyraźnie tańsze od hybrydy, no i bardzo oszczędne: 4,2 l/100 km w moim teście.

To sprawia, że oferta jednostek napędowych do nowej Dacii Duster wydaje się naprawdę dobrze skrojona. Może brakować niektórym diesla, ale przy tak oszczędnej jednostce 1.2l TCe nie oferowałby on adekwatnie niższego zużycia paliwa.











Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację Dacii Duster na Mazury odbył się na koszt i zaproszenie firmy Renault Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.