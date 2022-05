Gdy widzimy akcesoria i peryferia do komputerów, zazwyczaj nie myślimy o tym czy są dostosowane do osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Od lat firmy starają się tworzyć swoje produkty w ten sposób, by spełniły oczekiwania każdej grupy odbiorców. Także tych, dla których posługiwanie się klasyczną myszką, klawiaturą, gładzikiem, padem lub innym kontrolerem, jest dużo trudniejsze, niż u standardowego użytkownika. Na przeciw tym wyzwaniom staje Microsoft. Firma kilka lat temu wypuściła na rynek Kontroler Adaptacyjny Xbox podłączany do konsol Microsoftu (Xbox One, Xbox Series) i właśnie zapowiedziała kolejne urządzenia.

Korzystaj z kontrolera, dzięki któremu granie będzie jeszcze przyjemniejsze. Podłączaj zewnętrzne przełączniki, przyciski, urządzenia i joysticki (wymagane do rozgrywki, sprzedawane oddzielnie).

Korzystaj z kontrolera odpowiadającego Twoim wyjątkowym potrzebom. Adaptacyjny kontroler Xbox został stworzony przede wszystkim dla graczy o ograniczonej sprawności ruchowej. Ma duże przyciski programowalne i można go połączyć z zewnętrznymi przełącznikami, przyciskami, instalacjami i joystickami, aby ułatwić dostęp do gier każdej osobie

- można przeczytać na stronie produktowej kontrolera adaptacyjnego Xbox.

Jednak konsole to nie wszystko. Ważną rolę w życiu człowieka, także z niepełnosprawnościami, pełni komputer. Jako narzędzie pracy oraz rozrywki. Jako osoba sprawna, nie jestem w stanie wyobrazić sobie trudności z jakimi muszą borykać się osoby z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, niesprawnymi dłońmi i całymi rękami. To właśnie z myślą o nich powstała nowa linia adaptacyjnych akcesoriów, które Microsoft zaprezentował wczoraj na konferencji Ability Summit.

Adaptacyjne akcesoria od Microsoft. Myszka, przycisk i hub dla niepełnosprawnych (i nie tylko)

Microsoft Adaptive Mouse, Adaptive Buttons oraz Adaptive Hub to trzy urządzenia peryferyjne, które mają znacznie ułatwić nawigację w codziennych czynnościach przy komputerze.

Adaptacyjna Myszka to prawdziwa, konfigurowalna bestia. Pozwala nie tylko na korzystanie z niewielkich rozmiarów akcesorium, które sprawdzi się w wielu sytuacjach, ale jest również kompatybilna z szeroką gamą nakładek ułatwiających poruszanie kursorem. Tzw. adaptacyjny ogon myszy (Adaptive Mouse Tail), umożliwia m.in. dowolne dostosowanie myszy do obsługi prawą lub lewą ręką. Mysz można rozbudowywać o nakładki dostosowane do potrzeb i stopnia niepełnosprawności jej użytkownika - wraz z możliwością druku 3D personalizowanych kształtów.

Adaptacyjny Przycisk ma wiele funkcji i zastosowań. Głównie ze względu na fakt, że każdemu z 8 kierunków jego wychylenia można przypisać osobne funkcje. Dodatkowo, nakładki w przycisku są wymienne. Oprócz klasycznego "krzyżaka" można w nim zamontować joystick lub inne, drukowane w 3D.

Do działa przycisków, potrzebny będzie adaptacyjny hub. Umożliwia on wiele połączeń bezprzewodowych z przyciskami przy mniejszej plątaninie kabli. Hub obsługuje akcesoria bezprzewodowo lub z wykorzystaniem złącz USB-C i oferuje trzy różne profile do użytku z wieloma urządzeniami. Hub wspiera także dostępne na rynku przełączniki wyposażone w złącze 3,5 mm (minijack).

Nowy zestaw akcesoriów adaptacyjnych rozszerza już udostępnione na rynku rozwiązania od Microsoftu. Oprócz wspomnianego już kontrolera dla konsol Xbox, firma w zeszłym roku wypuściła na rynek zestaw przystosowujący do Surface. Dzięki dołączonym w zestawie etykietom na klawisze, trójwymiarowym naklejkom, oznaczeniom portów i narzędziom do otwierania osoby z niepełnosprawnościami mogą dokonywać drobnych udoskonaleń, aby łatwiej znajdować, otwierać i obsługiwać zgodne urządzenia i akcesoria.